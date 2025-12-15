La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Getty Images I resti archeologici nella necropoli di Abusir

Per chi viaggia alla ricerca di luoghi che sappiano sorprendere oltre le rotte più battute, l’Egitto continua a offrire destinazioni straordinarie. A pochi chilometri dal traffico del Cairo, infatti, grazie a una missione archeologica italiana, un tempio è riemerso dal deserto. Stiamo parlando del tempio del sole dedicato al faraone Nyuserre, sovrano della V dinastia, situato nella necropoli di Abusir.

Non si tratta solo di una grande notizia per gli addetti ai lavori. È una scoperta che parla direttamente ai viaggiatori perché il tempio, rimasto nascosto per oltre quattro millenni, andrà ad arricchire l’esperienza di chi visita l’area del Cairo.

Riemerge dal deserto un antico tempio del sole

Costruiti per onorare Ra, il dio solare supremo, i templi solari erano edifici rari e altamente simbolici in Egitto, riservati a pochi faraoni della V dinastia, intorno al 2400 a.C. A differenza delle piramidi, progettate come dimore eterne per il sovrano defunto, questi complessi erano spazi aperti alla luce, pensati per celebrare il legame diretto tra il faraone e il Sole, fonte di vita e ordine cosmico.

Il tempio di Nyuserre, appena identificato ad Abusir, si inserisce in questo paesaggio rituale con una forza straordinaria. I resti, ossia blocchi di pietra finemente lavorati, frammenti di statue e strutture monumentali, suggeriscono un edificio di grande imponenza. Anche se il tempo e la sabbia ne hanno eroso le forme, l’impianto architettonico racconta una concezione raffinata dello spazio sacro, dove ogni elemento era orientato per dialogare con il percorso del Sole nel cielo.

Abusir, una tappa fuori rotta per andare oltre Giza

Meno celebre di Giza, ma altrettanto affascinante, la necropoli di Abusir ospita le piramidi dei faraoni della V dinastia, insieme a tombe di funzionari, statue e complessi funerari che raccontano un Egitto più silenzioso e meno affollato. La recente scoperta del tempio solare aggiunge un nuovo motivo per includere Abusir in un itinerario di viaggio attorno al Cairo.

Dal punto di vista pratico, la posizione del sito è ideale: abbastanza vicino alla capitale da essere raggiunto in giornata, ma lontano dalle folle che riempiono l’altopiano di Giza. Per chi ama viaggiare con lentezza, quindi, Abusir offre l’opportunità di vivere l’archeologia egiziana in un modo diverso dal solito.

Questo ritrovamento, inoltre, arriva in un momento chiave per il turismo culturale, sempre più orientato verso esperienze autentiche e sostenibili. Il tempio di Nyuserre non è solo un’attrazione in più, ma un invito a esplorare l’Egitto con uno sguardo nuovo, seguendo il filo del Sole che, da millenni, guida uomini, dei e viaggiatori.

Mentre gli scavi continuano e nuovi dettagli emergono dalla sabbia, una cosa è certa: per chi ama viaggiare inseguendo storie e luoghi meno prevedibili, l’Egitto ha appena aggiunto una tappa imperdibile da segnare.