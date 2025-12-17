Capitali europee e non solo, dal Nord al Sud Italia si può partire per weekend e piccole fughe romantiche prenotando già adesso con uno sconto allettante di Ryanair

iStock Vista sulle strade più famose di Londra

C’è un momento preciso, durante le feste, in cui la mente inizia a viaggiare prima ancora del corpo. Succede tra un pranzo abbondante e una passeggiata digestiva, quando il freddo punge ma la luce già promette altro e inizia a farsi spazio nell’immaginazione la prossima vacanza, seppur di pochi giorni.

Ryanair anticipa la stagione dei weekend lunghi e delle prime fughe dopo il Natale con una promozione pensata per chi ama programmare con intelligenza: 20% di sconto sui voli, prenotabili da oggi fino al 18 dicembre e validi per partenze dall’8 gennaio al 28 febbraio 2026, utilizzando il codice FLASH20P (con termini e condizioni applicabili, consultando il sito ufficiale si ha accesso a tutti i dettagli).

Un invito chiaro a trasformare un regalo natalizio in un’esperienza futura, quando le città europee tornano a respirare e il turismo rallenta il passo. La bassa stagione, dopotutto, è il momento ideale per viaggiare: meno folla e prezzi di nuovo gentili. Alcune rotte, poi, rendono la decisione quasi inevitabile.

Bratislava da Milano Malpensa, da 24,98 euro

Discreta, compatta, sorprendentemente raffinata. Bratislava è una capitale che non ama mettersi in mostra, ma che conquista chi le dedica tempo. Dopo il caos delle feste il centro storico si risveglia con calma: le facciate color pastello tornano luminose e semplici, senza le decorazioni natalizie, i caffè si riversano nelle piazze e il Danubio diventa una presenza costante, mai invadente.

iStock

Il castello, che domina la città dall’alto, offre una vista perfetta per orientarsi e capire quanto Bratislava sia a misura d’uomo. È una meta ideale per un viaggio breve ma denso, da vivere a piedi, alternando musei, birrerie storiche e ristoranti che raccontano la tradizione mitteleuropea senza nostalgia. Con voli a partire da 24,98 euro da Milano Malpensa, diventa una scelta intelligente per chi cerca qualcosa di diverso dalle solite capitali, senza rinunciare a eleganza e qualità della vita.

Bucarest da Catania, da 20,74 euro

Bucarest è una città che non si concede subito. Serve curiosità e forse anche un po’ di spirito d’osservazione. La città, però, si lascia scoprire con facilità: i grandi viali si percorrono a piedi o in bici, i parchi sono luoghi di incontro e la città mostra la sua anima più giovane e creativa senza essere mai snob.

Accanto agli edifici monumentali dell’epoca comunista convivono caffè indipendenti, librerie, spazi culturali e una vita notturna vivace ma mai eccessiva. Bucarest è una capitale in trasformazione, che racconta bene le contraddizioni dell’Europa orientale contemporanea. Partire da Catania con una tariffa da 20,74 euro rende questa destinazione non solo interessante, ma anche estremamente accessibile. Una scelta perfetta per chi ama le città autentiche, lontane dalle cartoline più prevedibili.

Londra da Bologna, da 16,99 euro

Londra è una certezza che cambia continuamente volto. Dopo le festività diventa forse la versione migliore di sé: meno caotica senza dubbio, i mercati all’aperto sono ancora protagonisti e la città sembra rallentare appena, giusto il necessario per essere vissuta con più piacere.

Camminare lungo il Tamigi, perdersi tra i quartieri meno centrali, entrare in un museo senza fretta: Londra offre sempre qualcosa di nuovo, anche a chi la conosce già. Ed è proprio questo il suo fascino inesauribile. Con voli da 16,99 euro da Bologna, diventa una fuga quasi impulsiva, ma di grande sostanza. Cultura, teatro, musica, gastronomia internazionale: tutto a portata di weekend.