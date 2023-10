Questo autunno puoi entrare nel mondo di Tim Burton

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Nick Zonna/IPA

Si chiama cineturismo, ed è molto più di una tendenza, si tratta di una vera e propria vocazione che unisce la passione per il viaggio a quella del piccolo e del grande schermo. Un invito a scoprire e riscoprire destinazioni, città e studi che hanno fatto da sfondo a pellicole e serie televisive che ci hanno conquistati, un’esperienza che ci consente di indossare idealmente i panni dei nostri protagonisti preferiti.

E oggi è proprio di un’avventura così che vogliamo parlarvi, che non ci porterà sui luoghi che si sono trasformati nei set cinematografici, ma che ci condurrà direttamente nell’universo delle menta visionaria che li ha creati. Perché a Torino, e più precisamente all’interno del Museo Nazionale del Cinema, è stata inaugurata una mostra straordinaria che permetterà agli ospiti di entrare nel mondo di Tim Burton.

Tim Burton è arrivato a Torino

C’è sempre un buon motivo per raggiungere Torino, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Il capoluogo del Piemonte, infatti, è un inno all’eleganza e alla raffinatezza, caratteristiche ben visibili nell’architettura, nella cultura e anche nella cucina territoriale. Le cose da fare e da vedere in città sono tante e diverse: le passeggiate tra gli edifici barocchi e tra le piazze, le soste nelle eleganti caffetterie, le visite al Museo Egizio e alla Cappella della Sindone, giusto per citare alcuni delle tappe imprescindibili di chi arriva fin qui.

E poi c’è lei, il monumento simbolo di una città e di un territorio intero, l’imponente Mole Antonelliana che si erge nel centro storico e domina il cielo di Torino, i cui spazi interni ospitano il Museo Nazionale del Cinema.

Ed è proprio il museo torinese dedicato alla settima arte che vi invitiamo a raggiungere il prima possibile, o comunque durante i vostri prossimi viaggi nel capoluogo piemontese. Perché proprio qui, il 10 ottobre, è stata inaugurata una mostra interamente dedicata al genio creativo di Tim Burton.

Fonte: Nick Zonna/IPA

Dentro il Mondo di Tim Burton

Inaugurata il 10 ottobre, all’interno del Museo Nazionale del Cinema ospitato nella Mole Antonelliana, la mostra resterà aperta fino al 7 aprile del 2024. Ideata da Jenny He in collaborazione con il regista di Edward mani di forbice, questa esposizione consentirà agli ospiti di fare un viaggio nell’universo visionario di uno degli artisti più eclettici e affascinanti del nostro secolo.

Durante la visita sarà possibile accedere all’archivio personale del regista per comprendere al meglio la sua produzione a tutto tondo, dalla fase creativa a quella realizzativa. Sarà possibile, inoltre, immergersi totalmente nella sua mente per toccare con mano quell’immaginario suggestivo e magico che abbiamo visto, in questi anni, solo attraverso lo schermo e le sue pellicole.

La mostra è suddivisa in 10 ambienti tematici che ospitano opere d’arte, progetti, schizzi e bozzetti, e poi ancora fotografie, costumi di scena, installazioni a grandezza naturale e opere in movimento. Un’esperienza immersiva a tutto tondo che permetterà agli ospiti anche di attraversare le atmosfere surreali e visionarie di capolavori iconici di Tim Burton come Nightmare Before Christmas, che quest’anno compie 30 anni, Edward mani di forbice e la Sposa Cadavere.