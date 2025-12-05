Tre giorni di festa per gite fuori porta di un giorno o per organizzare un mini viaggio tra le bellezze nostrane. Abbiamo selezionato alcuni eventi all’insegna del gusto e del divertimento dove godersi appieno un’esperienza tra atmosfere delle feste e specialità tipiche.

Sagra della Polenta a Cretone (RM)

Domenica 7 dicembre il borgo di Cretone si anima con la Sagra della Polenta, nell'ambito dell'evento "Esperienziando", una giornata che promette sapori autentici tra cucina genuina e creatività che anticipa perfettamente l’atmosfera natalizia. La protagonista assoluta è la polenta, servita secondo le ricette di una volta. Ma la giornata non si ferma al piatto principe. Esperenziando porta con sé un mondo di sapori e tradizioni: degustazioni di prodotti tipici, artigianato locale, dimostrazioni culinarie, bruschette calde condite con olio EVO del territorio e quella piacevole atmosfera che solo gli eventi di paese sanno regalare. Le Cerasare, con la loro sfilata in costume, aggiungono un tocco scenografico e affettuosamente folkloristico, trasformando la festa in un piccolo viaggio nel tempo. E, mentre gli adulti scoprono, assaggiano e si emozionano, i bambini diventano protagonisti del laboratorio “Mani in pasta”, dove possono giocare con gli impasti e imparare piccoli segreti di cucina. Tra luci, addobbi e prime suggestioni natalizie, tutto si tinge di una magia speciale.

La Notte degli Alambicchi Accesi a Santa Massenza di Vallelaghi (TN)

Dal 5 all’8 dicembre gli alambicchi accesi trasformano per quattro serate Santa Massenza, il piccolo borgo della Valle dei Laghi trentini, che che vanta la più alta concentrazione di distillerie a conduzione familiare in Italia, in un vero e proprio teatro diffuso per celebrare la grappa artigianale trentina e la sua lunga tradizione che si è intrecciata così intensamente con la vita di questo luogo. Gli spettatori, divisi in gruppi e dotati di radio cuffie, saranno guidati alla scoperta delle cinque distillerie del borgo, che per l’occasione si trasformano in altrettanti palcoscenici teatrali. In ogni tappa, gli attori della compagnia Koinè mettono in scena sketch che raccontano curiosità legate al mondo della distillazione. Infine, una piccola degustazione delle grappe più rappresentative del Trentino, tra cui quella di Nosiola, di Rebo e del prezioso Vino Santo. A rendere le serate ancora più speciali, due punti ristoro allestiti nel paese.

Dolce Rocca a Sala Baganza (PR)

Domenica 7 dicembre 2025, la Rocca Sanvitale di Sala Baganza torna ad accogliere Dolce Rocca, la mostra-mercato che intreccia sapori, tradizione e convivialità nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi del Parmense. All’interno delle sale storiche, produttori e cantine locali proporranno un percorso di degustazioni di Malvasia e altri vini dei Colli di Parma, accanto a panettoni, pandori, torta di noci e dolci natalizi artigianali. L’edizione 2025 sarà arricchita dalla presenza di eccellenze artigianali anche da altre regioni italiane, chiamate a dialogare con i prodotti simbolo del territorio in un racconto condiviso di qualità e saper fare. All’esterno, in piazza Gramsci, la festa continuerà con il pranzo della Pro Loco, tra anolini da passeggio e il cotechino più lungo della provincia di Parma, diventato negli anni una tradizione irrinunciabile per buongustai e visitatori. Nel pomeriggio, la piazza e la Rocca si accenderanno di luci e musica, in attesa del momento più atteso: l’accensione dell’albero di Natale, che illuminerà il paese e segnerà l’inizio ufficiale delle festività a Sala Baganza.

Fiera Nazionale del Cioccolato e del Visciolato a Pergola (PU)

Una delle manifestazioni natalizie di maggior successo animerà il lungo weekend dell’Immacolata il 6, 7 e 8 dicembre. L’evento più dolce dell’anno Cioccovisciola diventa Fiera Nazionale del Cioccolato e del Visciolato e si svolgerà nel cuore di uno dei Borghi più belli d’Italia. Cioccolateria e pasticceria d’eccellenza, musica, spettacoli e animazione per grandi e piccini per riscoprire l'atmosfera del Natale. E poi, show cooking a cura dei Maestri Cioccolatieri, mercatini, idee regalo e artigianato di qualità, sotto un cielo di luci che illuminerà chiese, palazzi e vicoli. Pergola diventerà la scenografia perfetta del Natale tra note gospel, spettacoli dal vivo e laboratori del cioccolato, con Casa di Babbo Natale, pista sul ghiaccio e mercatino.

XXVI Sagra del Frittello e del Vino Novello a Castelnuovo di Farfa (RI)

Lunedì 8 dicembre 2025 si svolge la XXVI Sagra del Frittello e del Vino Novello insieme alla manifestazione “Andar per Olio e per Cultura”, organizzate dalla Pro Loco di Castelnuovo di Farfa in collaborazione con il Comune e il Museo dell’Olio della Sabina. Alle 10, apertura stand di artigianato e dei produttori locali, alle 11 degustazione olio nuovo e alle ore 12:30 apertura stand gastronomico presso il Centro turistico con menu dedicato a base di bruschetta con olio nuovo, pasta alla Sabinese, arrosticini e salsiccia, frittelli & vino novello. Nel pomeriggio, dalle ore 14:30 alle 16:30, visita guidata al Museo dell'olio e del borgo con laboratorio “Piccoli assaggiatori di olio” dedicato ai più piccoli.

L'Incanto del Natale a Sinalunga (AR)

Il Comune di Sinalunga e Valdichiana, Capitale Toscana della cultura, organizzano due giornate dedicate alla magia delle festività in programma domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 in piazza Garibaldi. La manifestazione offre un programma ricco di intrattenimento per tutta la famiglia, dal mercatino artistico artigianale con area street food agli spettacoli di magia "Magic Harry Potter Show" e marionette, fino all'accensione dell'albero di Natale e al concerto gospel.

19^ Fiera del Bue Grasso e del Manzo di Razza Piemontese a Nizza Monferrato (AT)

A Nizza Monferrato, domenica 7 dicembre, torna la tanto attesa Fiera del Bue Grasso e del Manzo. Qui il protagonista assoluto è il bue, mentre allevatori ed esperti svelano segreti su allevamento sostenibile e qualità delle carni. Al Foro Boario è previsto un pranzo a tema gran bollito. L’atmosfera è quella di una fiera di una volta tra assaggi e celebrazione della tradizione contadina.

Saboris Antigus a Guasila (CA)

Prosegue la manifestazione itinerante Saboris Antigus che unisce cultura, artigianato ed enogastronomia in un viaggio che celebra le tradizioni e i sapori autentici della Sardegna lungo le antiche vie del grano, un’occasione perfetta per scoprire la Sardegna tra borghi, degustazioni e cultura. Il 7 dicembre l'appuntamento è in varie piazze e vie del centro storico di Guasila (Sud Sardegna), per una giornata dedicata a tra degustazioni, show cooking, musica folk, maschere tradizionali e visite guidate del centro storico e della domus de janas “Riu sa mela” nel cuore della Trexenta.

Festa della Cipolla Winter Edition a Cannara (PG)

Dal 4 all’8 dicembre 2025 tutte le sere - e la domenica e il lunedì anche pranzo - a Cannara, al centro della Valle Umbra, si svolge l'edizione invernale della Festa della Cipolla con stand gastronomici, aperitivi in musica e intrattenimento musicale nel cortile antico, alternando piatti della tradizione con altri caratterizzati dalla ricerca e dalla innovazione. La cipolla rappresenta uno dei prodotti tipici locali più importanti del territorio di Cannara, tanto che dal 1981 è oggetto della festa che si svolge ogni anno le prime due settimane di settembre.

Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro a Roma

Torna la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, storica manifestazione ideata nel 2008 e divenuta uno degli appuntamenti più autorevoli e seguiti in Italia dedicati ai grandi lievitati artigianali. L’edizione 2025, la XVIII, si terrà sabato 6 e domenica 7 dicembre nelle sale dell’Hotel Cristoforo Colombo di Roma. Tra le attività in programma spicca il premio “Panettone for Peace”, dedicato al tema della pace nel mondo e pensato per valorizzare il panettone come simbolo universale di unità.