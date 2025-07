La valutazione, che ha tenuto conto di oltre 22.000 siti di balneazione in tutti i 27 Stati membri dell’UE , oltre che in Albania e in Svizzera, indica dove i bagnanti possono trovare aree balneabili ben gestite in Europa . L’analisi ha verificato l’idoneità delle acque alla balneazione, concentrandosi sul monitoraggio di batteri potenzialmente responsabili di malattie anche gravi.

Arriva una buona notizia per chi, quest’estate, sogna di trascorrere vacanze all’insegna del relax e di nuotate rinfrescanti tra mare, laghi e fiumi . Secondo i dati appena pubblicati dall’ European Environment Agency (EEA) , in collaborazione con la Commissione Europea, la stragrande maggioranza delle aree balneabili dell’Unione Europea rispetta pienamente gli standard di qualità previsti dalla normativa comunitaria.

La classifica dei Paesi con la migliore qualità delle acque

Dopo aver scoperto quali sono le migliori regioni italiane dove le acque balneabili sono eccellenti, ampliamo il nostro raggio ai Paesi dell'Europa. Qui, in generale, i dati raccolti dall'EEA sono risultati estremamente positivi: nel 2024, oltre l’85% delle acque balneabili dell’UE, distribuite in quasi 22.000 località, è stato classificato come “eccellente”, mentre il 96% ha raggiunto almeno la qualità minima richiesta dalla direttiva sulle acque di balneazione.

Nel dettaglio, la qualità delle acque costiere supera quella di fiumi e laghi: nel 2024, circa l’89% delle acque marine dell’UE è stato valutato eccellente, contro il 78% delle acque interne. Dall’Atlantico al Mediterraneo, la maggior parte delle acque balneabili europee è di qualità eccellente per la balneazione soprattutto secondo i parametri (Escherichia coli ed enterococchi intestinali) previsti.

La qualità delle acque balneabili in Europa è notevolmente migliorata negli ultimi decenni grazie a una drastica riduzione degli inquinanti organici e dei patogeni che un tempo venivano scaricati con le acque reflue urbane non trattate o parzialmente trattate.

Nel dettaglio, la top 10 dei migliori Paesi con la più alta qualità del mare sono:

Cipro Bulgaria Grecia Austria Croazia Danimarca Malta Germania Italia Spagna

I Paesi europei dove la qualità delle acque è peggiore

Non tutti i Paesi d'Europa hanno ottenuto buoni risultati: 332 aree di balneazione, pari all'1,5% del totale, sono state classificate come di scarsa qualità. Ciò è dovuto ad alcune criticità riscontrate nei luoghi soggetti a inquinamento di breve durata, una tipologia che può verificarsi, per esempio, in seguito a forti piogge, quando gli impianti di depurazione non riescono a gestire il carico d'acqua.

Nel 2024, queste criticità e non solo sono state riscontrate in quattro Paesi dell’UE, dove la qualità delle acque è risultata scarsa nel 3% o più dei siti di balneazione. Stiamo parlando di Estonia (4,6% del totale nazionale), Svezia (4,0%), Paesi Bassi (3,9%) e Francia (3,4%).

Quando le aree di balneazione vengono classificate come “scarse” in un determinato anno, devono essere chiuse durante l’intera stagione successiva, fino a quando non vengono adottate misure efficaci per ridurre l’inquinamento e garantire la sicurezza dei bagnanti.