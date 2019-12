5 cose da fare in Finlandia, dalla Capitale a Rovaniemi

editato in: da

La Finlandia offre degli scenari unici, spesso fiabeschi. Innevata d’inverno, verde d’estate, una terra dove la natura la fa da padrona. Circondata da un’aura quasi magica legata a miti e leggende del nord, nonché alla figura di Babbo Natale, incanta i visitatori con paesaggi mozzafiato ed esperienze singolari da mettere per sempre nel proprio album dei ricordi.

Visitare la Finlandia è più di un semplice viaggio, è conoscere una cultura che va ben oltre la città di Helsinki, un’eco di bellezza che raggiunge il Polo Nord. Ma quali sono le 5 cose da non perdere? Scopriamo insieme la bucket list per questa destinazione.

Visitare Helsinki

È la capitale e una tappa è d’obbligo. Eccellenza per il turismo sostenibile, è stata eletta capitale più smart d’Europa 2019. Ad affascinare i visitatori è sicuramente il Modernismo, di cui Alvar Aalto è stato il più importante esponente. Meritano una sosta la cattedrale luterana in stile neoclassico e ancora di più la cattedrale ortodossa Uspenski in stile russo-bizantino, la più grande chiesa ortodossa dell’Europa occidentale.

Unica nel suo genere è la Temppeliaukion kirkko, una chiesa davvero speciale in quanto scavata interamente nella roccia. Ultima ma non per importanza, è Suomenlinna, una fortezza marina a largo di Helsinki (raggiungibile in traghetto) che dal 1991 è entrata nella lista UNESCO come Patrimonio dell’umanità: un vero e proprio tuffo nella storia.

Andare a Rovaniemi

Se cercate l’indirizzo di Babbo Natale, per bussare alla sua porta non potete che recarvi a Rovaniemi. Situata sul Circolo Polare Artico, è appunto conosciuta come la ‘città di Babbo Natale’. Inutile specificare che visitarla d’inverno ha un fascino che non troverete in altre stagioni, ma in questo caso preparatevi a sfiorare i -20 gradi.

Punto di maggiore attrazione è proprio il Santa Claus Village dove è possibile entrare nell’ufficio postale al quale vengono recapitate le letterine di tutti i bambini. Anche il museo Arktikum, situato nel centro città, è una tappa interessante per chiunque sia interessato a conoscere qualcosa in più sulla cultura lappone.

Ammirare l’aurora boreale

Le luci del Nord, un incredibile fenomeno naturale facilmente avvistabile da settembre a marzo. Si tratta di bagliori e a volte serve anche un po’ di fortuna per cogliere il momento perfetto. Vale la pena prendere parte a una delle escursioni organizzate da diversi enti in loco per potersi addentrare in boschi e luoghi con scarso inquinamento luminoso.

Solo così potrete godere appieno di questo spettacolo fatto di colori e sfumature difficili da dimenticare.

Assaggiare i “muikku”

Lo snack preferito dai finlandesi non è una classica barretta di cioccolato: è composto bensì da piccoli pesci fritti nel burro, i muikku. Si tratta del coregone bianco, un pesce d’acqua dolce molto diffuso in tutta la Scandinavia. E se vi recata in Finlandia, pensate forse di ripartire senza averlo assaggiato?

Se vi dovesse piacere, concedetevi anche un po’ di kalakukko, un pasticcio di carne di maiale salata e pesce dentro a un involucro di impasto azzimo. Il muikku è uno degli ingredienti principali di questa specialità locale.

Vedere le renne

In Lapponia vi sono più renne che persone, non a caso è il simbolo di questa regione. Avvistarle non è impossibile, basta già recarsi poco fuori i centri abitati per ammirarle. Un consiglio è quello di partecipare a una passeggiata su slitta trainata appunto dalle renne, un’esperienza immersiva ideale per farsi sedurre dalla Finlandia. Accarezzate le renne – con delicatezza – e rimarrete sorpresi dalla morbidezza e dallo spessore della loro pelliccia. Into the wild.