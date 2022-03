Offerta Ryanair, il secondo volo costa la metà

Ryanair ha appena lanciato un’offerta destinata a chi viaggia in coppia. Fidanzati, sposati, amici, genitore e figlio, l’importante è che si viaggi in due. Il secondo biglietto è scontato del 50%. Un’ottima occasione per organizzare quel weekend a cui state pensando da tempo.

L’offerta è valida solo fino alla mezzanotte di oggi 9 marzo e si può partire tra il 21 marzo – primo giorno di Primavera – e il 31 maggio 2022.

Ci sono voli in offerta per tantissime mete. Visto il periodo e l’arrivo della bella stagione, ecco quali sono i nostri consigli di viaggio.

Primavera a Palma di Maiorca

Quale meta migliore delle Baleari per un viaggio a Primavera? Considerata la regina dell’arcipelago, se d’estate è presa d’assalto dai turisti, non è così, per fortuna, in bassa stagione. Ora ci sono voli a partire da 16,99 euro a tratta (e il secondo passeggero paga la metà). Qui i ritmi sono lenti ed è bello passeggiare per il centro storico, tra plaza Mayor e plaza del Sol, il cuore pulsante della città dove godersi un po’ di shopping, fermarsi a bere un caffè o un aperitivo in uno dei tanti bar e locali tradizionali.

Nella parte vecchia della città, meritano una visita anche i Bagni Arabi, testimonianza del glorioso passato e affascinante esempio di architettura moresca. A Maiorca ha trascorso molti anni anche Joan Mirò e la Fundació Pilar i Joan Miró è il museo che raccoglie gran parte della produzione dell’artista catalano, tra cui la stessa casa e lo studio dove ha vissuto gli ultimi anni.

Se decidete di andare verso tarda Primavera, è già tempo di andare in spiaggia. A Palma di Maiorca ce ne sono cinque una più bella dell’altra, tra cui la più grande, St Arenal, lunga quasi 4 chilometri. Le altre spiagge di sabbia bianca e acque cristalline sono Cala Mayor, Cala Estancia, Can Pastilla ed Es Trenç (qui un articolo approfondito su cosa vedere a Palma di Maiorca).

Weekend a Valencia

È stata nominata Capitale Europea del turismo intelligente 2022 (insieme a Bordeaux, in Francia), Capitale mondiale del design sempre per il 2022 e la migliore città dove vivere secondo gli Expat. Il clima è uno degli aspetti più amati della città spagnola: pensate che si contano oltre 300 giorni di sole all’anno. Se si viaggia in compagnia di un figlio o di una figlia, è la città perfetta. Ci sono voli in offerta a partire da 18,99 euro.

Innanzitutto, è sul mare e la spiaggia è già un divertimento a sé. Inoltre, offre un’infinità di spazi verdi, tra cui il famoso Bioparc, di attrazioni per i bambini e si tengono sempre molti eventi. Valencia può essere girata a piedi, con i mezzi pubblici o in bicicletta, è davvero semplice visitarla.

Oltre che per la Città delle scienze, una delle più grandi attrazioni dove si trova anche l’Oceanogràfic, il più grande acquario d’Europa – che offre anche la possibilità di trascorrere una notte fra squali e delfini – che nel 2021 ha festeggiato i vent’anni, Valencia è una città a misura di bambino, ma di un certo spessore, ed è perfetta per una vacanza in famiglia. Fra i primi luoghi dove andare c’è il Centre del Carme con un’area creativa permanente dedicata ai bimbi fino ai 3 anni di età.

Si torna in Irlanda

In questo caso non vi proponiamo una sola meta ma un intero Paese. Sappiamo che siete in molti ad amare l’Irlanda, è nell’offerta Ryanair, che parte da 22 euro a tratta) sono inclusi voli per Dublino, ma anche per Cork e Knock (qui il nostro articolo). Quest’ultimo villaggio, nel caso non lo sapeste, è famoso in tutto il mondo per un fatto eccezionale: l’apparizione della Vergine, di San Giuseppe e di San Giovanni Evangelista. Il fatto è accaduto nel 1879 e A ricordare l’evento oggi c’è un imponente santuario, uno dei più visitati d’Europa che attira circa un milione e mezzo di pellegrini all’anno.

Ma è anche il punto di partenza per andare alla scoperta del Connacht, la zona Nord Ovest dell’Irlanda. Questa regione è ricca di laghi, fiumi e la costa affacciata sul mare è caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare al largo delle quali si contano all’incirca 300 isole. Dalla costa, all’altezza di Newport, parte anche una delle strade più famose d’Irlanda, la Wild Atlantic Way, il più lungo itinerario costiero dell’isola di smeraldo che si estende per 2.500 km e che arriva fin giù a Cork, una deliziosa cittadina del Sud, punto di partenza di un altro bellissimo itinerario, quello del Ring of Kerry, quel tratto di strada celebre in tutto il mondo per gli splendidi paesaggi.