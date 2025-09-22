Approfittate dei supersconti easyJet e volate nelle migliori destinazioni d'Europa a prezzi incredibili! Fate in fretta, perché l'offerta è limitata

iStock Il Castello di Chillon in autunno

L’aria frizzante e i colori vivaci dell’autunno ispirano i viaggiatori a godersi l’aria aperta. Il clima fresco, ma non ancora freddo, permette di organizzare road trip incredibili o escursioni per ammirare il foliage o per raggiungere le migliori regioni vinicole d’Europa. In molte località, inoltre, è facile creare un itinerario che combina i colori autunnali con i mercati e le sagre contadine dove provare le prelibatezze stagionali come ciambelle al sidro o la torta di zucca.

Se state iniziando a sognare questa tipologia di viaggio, non perdete la nuova offerta flash di easyJet! Se prenotate entro la mezzanotte del 22 settembre 2025, potrete acquistare i vostri biglietti a prezzi scontati fino al 20%.

Dove partire? Noi vi consigliamo queste destinazioni!

Da Brindisi a Ginevra

Se l’immagine di colline variopinte, montagne imponenti e laghi cristallini incarna il vostro viaggio autunnale ideale, non siete i soli. La Svizzera, con i suoi panorami mozzafiato, è spesso in cima alla lista dei desideri per questa stagione. Atterrare a Ginevra in autunno è una scelta strategica: i mesi di ottobre e novembre rappresentano la bassa stagione, un periodo incastonato tra la folla estiva e l’inizio della stagione sciistica.

Questo si traduce in meno code e più tranquillità per godersi le meraviglie della regione. Immaginate di passeggiare lungo le rive del Lago Lemano e ammirare lo splendido Castello di Chillon avvolti dai colori caldi del foliage, di esplorare i vigneti circostanti nel pieno della vendemmia o di visitare i musei della città con una calma altrimenti rara.

Da Lamezia a Parigi

L’autunno è una delle stagioni più belle per viaggiare e Parigi non fa eccezione. Quando fa troppo freddo per fare un picnic sulle rive della Senna, avrete l’imbarazzo della scelta tra i musei da visitare: ovviamente il Louvre è il più famoso, ma vi consigliamo di non trascurare i musei più intimi come il Musée Rodin, il Musée de l’Orangerie e il Musée Carnavalet.

I colori autunnali sono ovunque, ma recatevi al Jardin du Luxembourg e al Jardin des Tuileries per ammirarli in tutta la loro bellezza. Infine, se volete programmare una gita di un giorno fuori dai confini della città, anche se Versailles può essere l’opzione più popolare, vi suggeriamo anche Giverny. La cittadina si trova a breve distanza da Parigi e ospita il famoso stagno di Monet con le ninfee.

Da Napoli a Manchester

Infine, vi consigliamo una meta poco gettonata, ma secondo noi perfetta per un weekend autunnale. Indossate i vostri abiti più caldi e lasciatevi avvolgere dall’atmosfera frizzante di una città come Manchester. Cominciate il vostro viaggio nel quartiere di Didsbury, con un caffè e un pasticcino, prima di immergervi nei magnifici colori autunnali dei Fletcher Moss Gardens, perfetti per una passeggiata.

Per un’esperienza tipicamente stagionale, dirigetevi verso Tatton Park: questa storica tenuta nel Cheshire, con i suoi 1.000 acri di parco popolato da cervi, ospita anche un campo dove scegliere la zucca perfetta per Halloween. Se invece amate il trekking, il GM Ringway Walking Trail è un’occasione imperdibile. Questo sentiero di 300 chilometri, suddiviso in 20 tappe facilmente accessibili con i mezzi pubblici, vi guiderà attraverso la splendida campagna della Greater Manchester, svelandone il patrimonio naturale e culturale in una cornice autunnale indimenticabile.