Ecco la MSC Seashore, la nave italiana più lussuosa

Salperà nel 2021 per la sua prima crociera nel Mediterraneo occidentale la nuova nave MSC Seashore, una delle più lussuose mai costruite per la compagnia crocieristica italiana.

A bordo della nave, lunga 339 metri, ci sarà un magrodome, un tetto scorrevole di vetro gigantesco. Ci sarà anche una lounge sviluppata su due piani, dotata di una grande vetrata a poppa capace di accogliere 600 passeggeri. Anche il teatro sarà ancora più capiente e ci sarà un intero ponte aggiuntivo dedicato allo “Yacht Club”, l’area più esclusiva per i passeggeri.

Ci saranno anche molte più piscine – la nave deve ospitare ben 5.877 persone – e alcune ricercatezze gastronomiche, tra cui un ristorante con il “sushi train”.

Anche le cabine in cui alloggiare saranno al top: la Seashore avrà camere di design e alcune saranno molto grandi, per poter accogliere intere famiglie e anche gruppi di amici. Anche le suite dello Yacht Club avranno un nuovo stile, con tanto di cabina armadio privata per sistemare tutti gli abiti da sera necessari alle serate a bordo delle nave. Per i più ‘goduriosi’, ci saranno anche due suite di lusso con la vasca idromassaggio e altre 28 cabine a schiera con una propria area privata dove prendere il sole.

Non solo bella esteticamente ma anche ultratecnologica. La MSC Seashore, con la sua stazza di 169.500 tonnellate, sarà dotata delle migliori e più recenti tecnologie disponibili per ridurre l’impatto ambientale, tra cui un sistema di depurazione dei gas di scarico per emissioni più pulite, un sistema avanzato di trattamento delle acque reflue, sistemi di riscaldamento intelligenti, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) per recuperare il calore dai locali macchine, l’illuminazione a LED e dispositivi intelligenti per risparmiare tutta l’energia possibile. Inoltre, la nave sarà dotata di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR), che trasforma l’ossido di azoto (NOx) in azoto innocuo (N2) e acqua.

La MSC Seashore salperà per il viaggio inaugurale di sette notti il 13 giugno 2021 e farà scalo nei porti di Genova, Napoli, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia.

È la terza nave della generazione Seaside, dopo le navi MSC Seaside e MSC Seaview, varate rispettivamente nel 2017 e 2018. Nell’autunno 2022 la Seashore sarà affiancata da altre due nuove navi da crociera: le Seaside EVO, anch’esse, come le altre, in costruzione nel cantiere italiano di Fincantieri. Chi prenota una crociera a bordo della Seashore entro l’11 settembre 2019 può avere uno sconto del 5%.