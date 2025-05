Il programma Monumenti Aperti 2025 prosegue nel weekend del 10-11 maggio, ancora all’insegna della Sardegna (e non solo): ecco i Comuni che partecipano

Ci sono giornate in cui il patrimonio culturale italiano si racconta senza filtri e si lascia attraversare e ammirare, giornate in cui storia, arte e comunità si incontrano, trasformando ogni visita in un’esperienza di partecipazione attiva. È questo lo spirito di Monumenti Aperti, uno dei progetti culturali più longevi e partecipati d’Italia, che nel 2025 torna a unire territori e persone sotto il segno della cultura.

Dopo il debutto lo scorso weekend di maggio, il festival torna questo fine settimana con l’invito a superare i confini della semplice visita, per entrare in un universo di condivisione, identità e futuro. L’edizione 2025, che si svolge fino al 9 novembre, toccherà 87 Comuni in 19 regioni italiane, coinvolgendo migliaia di studenti, volontari, guide e cittadini attivi.

Nel weekend del 10 e 11 maggio, sono 17 i Comuni protagonisti, tra Sardegna, Campania e altri territori: un’occasione speciale per scoprire, ancora una volta, città storiche, borghi ricchi di fascino, piccoli gioielli che si raccontano a chi è pronto ad ascoltare.

Alghero e l’anima catalana

Alghero, regina del nord-ovest sardo, è tra le tappe imperdibili di questo weekend. Con il suo centro storico fortificato affacciato sul mare e le influenze catalane ancora vive nella lingua e nelle tradizioni, la città offre un percorso affascinante tra chiese gotiche, torri spagnole, palazzi aristocratici e musei. Monumenti Aperti porterà in luce anche angoli meno noti e storie legate alla comunità locale, che si fa ogni anno protagonista di questa festa della cultura.

Benevento e i suoi resti romani

Benevento, città campana sospesa tra storia e leggenda, apre le porte dei suoi monumenti più suggestivi. Qui si cammina tra archi romani, teatri antichi, chiese longobarde e castelli, con la possibilità di riscoprire il fascino della Chiesa di Santa Sofia, patrimonio Unesco. La narrazione del territorio si intreccia con il mistero delle “streghe beneventane”, dando vita a una visita che è anche un viaggio nell’immaginario collettivo.

Quartu Sant’Elena, tra tradizione e trasformazione

Alle porte di Cagliari, Quartu Sant’Elena è una città che conserva un’anima antica. Tra case campidanesi, chiese secolari e architetture rurali, il programma di Monumenti Aperti si diffonde nel tessuto urbano per valorizzare anche le memorie familiari e popolari, restituendo il senso di un’identità che cambia ma non si perde. Da non perdere le visite alle case-museo e ai luoghi della tradizione artigiana locale.

Dorgali, archeologia e paesaggi senza tempo

Nel cuore della Barbagia e a pochi chilometri dal mare, Dorgali è uno scrigno di storia e natura. Con i suoi siti nuragici, necropoli e domus de janas, il territorio offre un tuffo nell’età prenuragica e nuragica, reso ancora più coinvolgente dal racconto delle comunità locali. Non mancheranno anche le escursioni nel paesaggio, tra gole, altipiani e affacci mozzafiato: una perfetta unione tra cultura materiale e meraviglia naturale.

Gli altri Comuni del weekend 10–11 maggio

Oltre a queste quattro località splendide, il secondo weekend di Monumenti Aperti 2025 vede la partecipazione di altri 13 Comuni, ognuno con il proprio programma di aperture e iniziative culturali. Ecco l’elenco completo:

Carbonia

Escalaplano

Gonnosfanadiga

Lunamatrona (solo domenica 11)

Ovodda (solo domenica 11)

Pabillonis

Ploaghe

Samassi

San Gavino Monreale

Sanluri (solo domenica 11)

Sestu

Terralba

Villasimius

Ciascun comune offrirà l’apertura di chiese, siti archeologici, architetture rurali, musei, ex edifici industriali, ville storiche, con l’accompagnamento di guide volontarie e studenti delle scuole locali, veri custodi temporanei della memoria del territorio.