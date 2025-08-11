Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Getty Images A Montecarlo entra in vigore il divieto di fotografare in alcuni luoghi del Principato

Sono finiti i tempi in cui ci si piazzava nella Place du Casino di Montecarlo ad aspettare il passaggio di bolidi da centinaia di milioni di euro. Per sbaglio, nella foto, ci scappava (ovviamente) anche qualche magnate che, col voiturier che gli apriva lo sportello dell’auto, scendeva in smoking mentre dall’altro lato spuntava il tacco 12 di una sventola in abito lungo di paillettes sberluccicanti alla luce del sole (o della luna).

Sono finiti quei tempi perché, adesso, chi osa scattare una foto col cellulare o farsi un selfie sullo sfondo di luoghi come hotel e casinò, può essere multato. E anche la multa è adeguata al tenore di vita monegasco: fino a 5.000 euro per chi immortala le persone senza il loro consenso fuori dal casinò e dagli hotel cinque stelle che si affacciano sulla celebre piazza, ma anche in altre zone del Principato. E non si sgarra, perché la città è piena zeppa di gendarmi e dove non ci sono loro ci sono comunque centinaia di telecamere che servono proprio per garantire la sicurezza e, ora, anche la privacy.

La nuova legge è entrata in vigore proprio ad agosto 2025, in piena stagione turistica, è stata adottata a causa della diffusione di numerosi video che riprendevano i volti di persone senza il loro consenso e che sono diventati virali sui social. Si sa che nel Principato di Monaco vivano anche molti personaggi noti, del mondo dello sport, dello spettacolo, della finanza e dell’industria e non tutti sono d’accordo di essere ripresi e mostrati in mondovisione nelle loro faccende quotidiane.

I luoghi dove è vietato scattare foto a Montecarlo

Il divieto di scattare fotografie entrato in vigore ad agosto riguarda in particolare gli interni e gli esterni di hotel e casinò, compresa la celebre Place du Casino, gli ingressi delle strutture gestite dalla Société des Bains de Mer (SBM) e persino le auto di lusso parcheggiate nei dintorni.

Ecco l’elenco dei luoghi gestiti dalla SBM dove è vietato scattare fotografie: Hotel de Paris Monte-Carlo, Hotel Hermitage, Monte-Carlo Bay, Monte-Carlo Beach, Casino de Monte-Carlo, Casino Café de Paris.

I nuovi cartelli del divieto

I cartelli che informano turisti e non solo del divieto di fotografare sono già stati posizionati nelle zone interessate e riportano il seguente ammonimento: “Per favore non filmare o fotografare gli ospiti dei casinò e degli hotel. Qualsiasi trasgressore è soggetto a sanzioni”, richiamando gli articoli 308-2, 308-3 e 308-4 del Codice penale monegasco.

Forse la misura può essere considerata fin troppo restrittiva, ma qui siamo in un Principato e ciascun Paese è libero di imporre le proprie regole. Certo è che, se siamo arrivati fino a questo a punto, è perché, forse, la gente ormai non si ferma davanti a nulla e la grande maleducazione che impera porta a estremi rimedi.