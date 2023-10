Viaggi e sostenibilità: tutti i trend del 2024

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Se andare alla scoperta del mondo è un prezioso arricchimento che non ha eguali, dobbiamo essere consapevoli dell’impatto che tutto ciò ha sull’ambiente: viaggiare in maniera responsabile è possibile, così da ridurre la nostra impronta ecologica. Sempre più italiani adottano piccoli e grandi stratagemmi per proteggere la natura, e una nuova analisi ci rivela quali sono i trend del 2024 in merito al turismo sostenibile.

Gli italiani scelgono il turismo sostenibile

Dalla meta delle vacanze al mezzo di trasporto, quando si tratta di organizzare un viaggio è possibile fare attenzione e scegliere di essere sostenibili. Per la maggior parte degli italiani, ormai, un turismo che influisca in maniera ridotta sull’ambiente è diventata la priorità. Ce lo svela il Sustainable Tourism Forum organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, che ha condotto un’interessante analisi sulle nostre nuove abitudini in fatto di viaggi. La crisi climatica ha infatti cambiato il modo in cui ci approcciamo alle vacanze, rendendoci più consapevoli della nostra impronta.

Per il 64% dei turisti, l’ambiente e la sostenibilità sono criteri fondamentali tramite i quali definire i dettagli del proprio viaggio, cifra che arriva al 71% se si prendono in considerazione solamente gli under 35. La scelta di impattare in maniera ridotta sulla natura passa anche attraverso la disponibilità a pagare un sovrapprezzo: il 50% degli intervistati spenderebbe il 10% in più, mentre il 20% sarebbe disposto addirittura ad aumentare il proprio budget del 15-20%. Tutto ciò per poter usufruire di servizi che vengano proposti in modo sostenibile e meno dannoso per l’ambiente.

I trend di viaggio per il 2024

Se già nel corso del 2023 gli italiani hanno dimostrato di voler viaggiare in modo responsabile, questo trend è in crescita anche per il prossimo anno. Ma quali sono le tendenze in fatto di turismo sostenibile? La novità principale riguarda il turismo rigenerativo, che mira a valorizzare gli ecosistemi e a conservare le culture locali, agendo in maniera attiva e non soltanto cercando di ridurre il proprio impatto negativo. Spazio anche per l’ecoturismo, che consiste nel vivere un soggiorno interamente a contatto con la natura.

Negli ultimi anni, sempre più italiani scelgono parchi nazionali, riserve e biosfere dove trascorrere le loro vacanze, godendosi numerose attività all’aria aperta. In effetti, il settore dell’open air registra oggi il 25% dell’offerta turistica italiana, tra campeggi e villaggi. C’è poi il turismo basato sulle comunità locali: si tratta di coinvolgere direttamente i residenti, con opportunità di lavoro nell’ambito dell’accoglienza. In questo modo è possibile fornire alle popolazioni il giusto supporto per il loro sviluppo, facendo sì che traggano effettivo vantaggio dal turismo.

Un altro trend interessante consiste nello scegliere sistemazioni ecologiche e sostenibili, dove vengono messe in atto pratiche rispettose dell’ambiente, tra cui la riduzione dell’uso della plastica, il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili. Infine, per quanto riguarda il mezzo di trasporto, c’è sempre più interesse nel treno: ci si può godere non soltanto la meta di villeggiatura, ma anche il viaggio stesso. Ben il 58% degli italiani opta per gli spostamenti su strada ferrata, mentre il 37% sceglie l’autobus e il 30% il bikesharing.