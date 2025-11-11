Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Getty Images Capo d’Orlando Marina: premiato il miglior porto d'Italia 2025

Lunedì 10 novembre, nella cornice d’eccellenza del Club Tunnel di Palazzo Doria a Genova, tra i magnifici Rolli genovesi patrimonio UNESCO, si è celebrata la quarta edizione dei Blue Marina Awards 2025, il riconoscimento nazionale che ogni anno mette in luce i migliori porti e approdi turistici italiani. Un premio che si occupa di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e inclusività sociale. Ecco quali sono le marine più belle e sostenibili d’Italia.

I porti più belli e sostenibili d’Italia

Dall’Adriatico al Tirreno, dalle isole al Nord, venticinque porti turistici in Italia si sono distinti per la loro capacità di coniugare qualità dei servizi e rispetto per l’ambiente. A essere premiati sono stati approdi grandi e piccoli, ma tutti accomunati da un obiettivo comune: dimostrare che si può fare impresa nel turismo nautico senza sacrificare la natura, l’innovazione e l’accoglienza.

Tra i porti con vocazione diportistica oltre i 500 posti barca, il prestigioso riconoscimento è andato a Capo d’Orlando Marina (ME), eccellenza siciliana che ha saputo integrare tecnologie green e servizi di alta qualità. Per la categoria tra 200 e 500 posti barca, il titolo è stato assegnato a Bisceglie Approdi S.p.A. – Marina Resort (BT), esempio virtuoso di equilibrio tra infrastrutture moderne e tradizione marinara.

Per quanto riguarda i porti dedicati ai superyacht con oltre 500 posti barca, il podio viene assegnato alla Marina di Porto Cervo (SS) che continua a essere un simbolo del turismo luxury con un occhio alla sostenibilità. Per la categoria tra 200 e 500 posti barca nella sezione dedicata ai superyacht spiccano la base nautica Flavio Gioia (LT) e la marina Genova.

Tra gli approdi turistici con vocazione diportistica fino a 200 posti barca, ha brillato Cala Cravieu (SV), che ha saputo distinguersi per l’attenzione al paesaggio e per la gestione attenta delle risorse naturali.

Getty Images

Premi speciali

Sono stati assegnati anche dei premi speciali per chi si occupa di esperienze innovative:

Sostenibilità . Premiata la marina di Pescara che si impegna nel ridurre le emissioni privilegiando energie rinnovabili;

. Premiata la marina di Pescara che si impegna nel ridurre le emissioni privilegiando energie rinnovabili; Sicurezza . La marina di Andora (SV) diventa un punto di riferimento per la formazione del personale e la gestione del rischio;

. La marina di Andora (SV) diventa un punto di riferimento per la formazione del personale e la gestione del rischio; Innovazione . La marina Cala dei Sardi (SS) diventa pioniera nell’introdurre soluzioni digital e tecnologie smart per la gestione dei flussi portuali;

. La marina Cala dei Sardi (SS) diventa pioniera nell’introdurre soluzioni digital e tecnologie smart per la gestione dei flussi portuali; Accoglienza turistica . È la marina di Camerota (SA) a brillare per l’ospitalità;

. È la marina di Camerota (SA) a brillare per l’ospitalità; Inclusività . La marina di Cetraro (CS) si trasforma garantendo spazi e servizi per tutti;

. La marina di Cetraro (CS) si trasforma garantendo spazi e servizi per tutti; Intelligenza artificiale. Marina Uno (UD) è un esempio di come la digitalizzazione diventa uno strumento utile per ottimizzare le risorse.

L’importanza del premio

I Blue Marina Awards sono nati con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche, accompagnano i porti in un percorso di crescita coerente con gli obiettivi ESG e le strategie europee sulla blue economy. L’iniziativa, sostenuta da Assonat-Confcommercio e certificata dal RINA, si è imposta come strumento di benchmarking e miglioramento continuo: ogni porto viene valutato su circa 70 indicatori di performance, che spaziano dalla gestione energetica alla digitalizzazione, dalla sicurezza degli operatori alla qualità dell’esperienza dei diportisti.

La cerimonia a Genova è stata anche un momento di networking e scambio: dopo il convegno, i partecipanti hanno potuto visitare le sale storiche del Palazzo e brindare durante un cocktail che ha unito professionisti e istituzioni in nome di un mare più pulito, accogliente e intelligente.