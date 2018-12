Malta, la Finestra Azzurra sarà ricostruita, ma sarà di design

editato in: da

A marzo del 2017, la Finestra Azzurra, il simbolo di Malta, era stata distrutta da un forte temporale che l’aveva fatta crollare.

Questo arco naturale in realtà si trovava a Dwejra, sulla minuscola isola di Gozo, ma di fatto era un’icona per tutta Malta.

A distanza di quasi due anni, l’Azure Window rinascerà. Naturalmente non sarà più un arco di pietra naturale, perché l’opera di Madre Natura è unica e irripetibile.

Rinascerà come una finestra di design e sarà realizzata dalla studio di architettura e di interior design Hotei Russia di Svetozar Andreev, in collaborazione con Elena Britanishskaya. Il progetto si chiamerà ‘The heart of Malta project’.

La nuova Finestra Azzurra avrà le stesse dimensioni di quella originale ma sarà fatta d’acciaio. Al suo interno sarà realizzato uno spazio espositivo per mostre d’arte. Sulla parte superiore, sarà ricavata una piattaforma panoramica da cui si potrà godere di una vista mozzafiato sul Mediterraneo.

Diventerà il nuovo polo d’attrazione dell’isola. A forma di poligono, con le pareti a specchio, risplenderà sotto la luce del sole che qui c’è quasi 365 giorni all’anno e sarà ben visibile da lontano.

Gli oltre 5mila metri quadrati di spazi espositivi saranno suddivisi su cinque piani con un’apertura al centro a forma di spirale: ogni piano rappresenterà un millennio della storia maltese e sarà illuminato da un laser show.

Durante la presentazione del progetto alle autorità di Malta, Andreev ha spiegato che il progetto è “il monumento è il perfetto simbolo della fusione tra modernità e natura, tra tempo e storia e un testamento alla tenacia dell’uomo”.

Al fine di tutelare la costa di Gozo, lo studio di architettura utilizzerà i migliori materiali tecnologici e tecniche di ultima generazione, impiegati in architettura e nella nautica.