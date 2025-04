Il magazine GATE numero 49 da scaricare e sfogliare

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità. Alle pagine 36-39 del numero 49 della rivista vi proponiamo un nostro articolo su un viaggio nelle Cotswolds, la campagna più bella d’Inghilterra. Appena fuori Londra, infatti, si apre un meraviglioso paesaggio fatto di colline, di ampie distese verdi – che a primavera si coprono di fiori -, di villaggi in pietra calcare e di antiche cattedrali.

Ma nella rivista vi diamo anche qualche consiglio per gite fuori porta da fare in Italia, come la Costa Smeralda da visitare fuori stagione, o per eventi imperdibili, come salire a bordo della nave scuola della marina militare italiana, l’Amerigo Vespucci, impegnata nel suo Tour Mediterraneo, o visitare alcuni dei Borghi autentici d’Italia.

Vuoi scaricare l'ebook? Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti. Iscriviti Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi