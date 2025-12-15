Scoprite chi sono i protagonisti, le destinazioni, le strutture e i progetti premiati agli Italian Tourism Awards 2025, vere eccellenze del turismo italiano

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche le Cinque Terre sono tra i vincitori agli Italian Tourism Awards

Il turismo italiano continua a rappresentare un simbolo di creatività, cultura e ospitalità nel mondo. Ogni anno, professionisti, aziende e destinazioni si impegnano per offrire esperienze uniche, che valorizzano le bellezze del nostro Paese e l’ingegno dei suoi operatori. Gli Italian Tourism Awards sono l’evento che celebra proprio queste eccellenze, riconoscendo chi con passione, innovazione e dedizione contribuisce a rendere l’Italia un punto di riferimento internazionale nel settore turistico.

Giunto alla sesta edizione, il premio è ormai un appuntamento imperdibile per chi lavora nel turismo, un momento in cui l’eccellenza viene premiata e messa sotto i riflettori. La serata di gala si è tenuta il 10 dicembre 2025 al The St. Regis Rome e sarà trasmessa il 16 dicembre su Rai 2 con possibilità di streaming anche su RaiPlay.

Cosa sono gli Italian Tourism Awards

Gli Italian Tourism Awards rappresentano il riconoscimento più prestigioso del settore turistico italiano. L’evento premia le aziende, i professionisti e i progetti che hanno saputo distinguersi per professionalità, innovazione e passione, contribuendo a costruire e consolidare l’immagine del turismo italiano nel mondo. Una giuria di esperti del settore seleziona una terna di nomination per ognuna delle 15 categorie in gara, decretando poi il vincitore dell’ambito Microfono d’Oro.

Gli Italian Tourism Awards non sono solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per guardare al futuro del settore, individuando le tendenze emergenti e le innovazioni che caratterizzeranno il turismo italiano nei prossimi anni.

I vincitori dell’edizione 2025

Questa edizione degli Italian Tourism Awards ha messo in luce un’Italia che continua a eccellere nel turismo. Tra le destinazioni, le Cinque Terre hanno conquistato il pubblico e la giuria per la loro capacità di unire bellezza paesaggistica e sostenibilità. Nel settore Travel Italy, a distinguersi c’è anche Frecciarossa, simbolo di innovazione e servizio impeccabile. Gli eventi italiani più prestigiosi hanno visto trionfare il Piazza di Siena CSIO, mentre nel comparto hotel e resort il Forte Village di Pula e il Glamping & Spa Terme dei Vulci hanno incarnato lusso, comfort e originalità.

Nel mondo della ristorazione e del wellness, a fare la differenza sono stati Twiga, On Location e la Health Clinic Longlife Formula, esempi di eccellenza e cura del cliente, mentre il turismo sostenibile ha premiato Zacchera Hotels. Infine, la destinazione straniera dell’anno per il Best International Tourism Award è Malta.

Nel dettaglio, questi i vincitori dell’edizione 2025 nelle categorie legate a hotel, ristoranti, destinazioni e grandi eventi.

Destinazioni italiane : Cinque Terre, Regione Liguria

: Cinque Terre, Regione Liguria Travel Italy : Frecciarossa

: Frecciarossa Grandi eventi : Piazza di Siena CSIO, Concorso Ippico Internazionale di Roma

: Piazza di Siena CSIO, Concorso Ippico Internazionale di Roma Hotel: Forte Village, Pula