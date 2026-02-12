Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Lo splendore di Siena, in Toscana

Tra conferme e novità, il turismo italiano parla sempre più la lingua della reputazione digitale. Non basta attrarre visitatori: oggi conta come una destinazione viene cercata, raccontata e percepita sul web. In questo scenario, a dominare la classifica nazionale è ancora una volta la Toscana, che si conferma la regione con la migliore reputazione turistica in Italia.

A stabilirlo è il Regional Tourism Reputation Index 2026 elaborato da Demoskopika e pubblicato in anteprima da ANSA: un indice capace di fotografare lo stato di salute (e di percezione) delle destinazioni italiane in un’epoca in cui visibilità online, qualità dell’offerta e fiducia dei viaggiatori contano quanto (se non addirittura più) dei numeri sugli arrivi.

Cos’è il Regional Tourism Reputation Index

Giunto alla sua nona edizione consecutiva, il Regional Tourism Reputation Index, ideato da Demoskopika, analizza la reputazione turistica regionale attraverso un sistema integrato di indicatori che incrociano dati digitali e qualità percepita. In particolare, le aree di ricerca prese in esame sono cinque:

Visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali;

Social appeal presso utenti e stakeholder;

Ricerca e popolarità online delle destinazioni;

Qualità e apprezzamento dell’offerta ristorativa;

Valutazione di strutture ricettive e attrazioni culturali.

Il risultato è una classifica che non misura solo “quanto si viaggia”, ma come una destinazione viene raccontata, cercata, condivisa e vissuta.

Per stilare l’indice, sono stati analizzati enormi volumi di dati, che restituiscono la complessità del sistema turistico italiano: oltre 302 mila pagine web indicizzate, circa 8,7 milioni di like e follower sui social network, quasi 720 mila strutture e attrazioni analizzate (di cui 220 mila ristoranti, 366 mila strutture ricettive e oltre 132 mila attrazioni culturali).

Secondo i ricercatori di Demoskopika, la reputazione turistica si conferma così una leva strategica fondamentale per integrare qualità dell’offerta, visibilità online e popolarità sul web, diventando un vero e proprio asset competitivo.

Perché la Toscana è prima

Il primato della Toscana nel nuovo Regional Tourism Reputation Index è dovuto soprattutto a un dato chiave: la leadership assoluta nella popolarità online rispetto alle altre regioni d’Italia. A questo si aggiunge un quarto posto nel rating complessivo di valutazione dell’offerta ristorativa, ricettiva e culturale.

Un risultato costruito su basi solide: quasi 50 mila strutture e attrazioni toscane hanno ottenuto valutazioni positive da parte dei visitatori, confermando una reputazione che nasce dall’equilibrio tra eccellenza del prodotto turistico e capacità di raccontarlo efficacemente.

Le altre regioni sul podio

Oltre alla Toscana, altre due regioni sono salite sul podio della reputazione turistica. A un passo dalla prima classificata, con un margine minimo, si ferma sul secondo gradino del podio il Trentino-Alto Adige, con 112,2 punti. Un risultato importante per una delle destinazioni più competitive del Paese, che continua a distinguersi soprattutto per una reputazione social elevata e l’apprezzamento costante dell’offerta ricettiva: è una regione che risulta un modello di qualità, sostenibilità e capacità di dialogo con il pubblico digitale.

Al terzo gradino si posiziona invece la Sicilia, che con i suoi 109,7 punti si conferma sul podio per il secondo anno consecutivo. Una performance costruita su più fronti: quasi 40 mila pagine web indicizzate (segno di una forte visibilità online), buon utilizzo dei canali social ufficiali ed elevata fiducia dei consumatori verso l’offerta ristorativa, ricettiva e culturale.