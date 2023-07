In questo paradiso terrestre esiste il campo da padel più bello del mondo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Ufficio Stampa Il campo da padel più bello del mondo è alle Maldive

C’è chi si mette in viaggio per ammirare le opere di Madre Natura, chi per visitare musei e luoghi iconici e chi per raggiungere tutti quei capolavori artistici e architettonici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi. C’è anche chi affronta voli lunghissimi per perdersi e immergersi in paradisi terrestri o chi, piuttosto, lo fa per toccare con mano le culture e le tradizioni di popoli lontani. Insomma, i motivi che ci spingono a viaggiare intorno al mondo sono tanti e diversi, eppure tutti sono accomunati dal medesimo desiderio di vivere esperienze incredibili e straordinarie.

Ed è proprio di un’esperienza così che vogliamo parlarvi oggi, di un’avventura sicuramente inedita e riservata a tutti gli sportivi e agli appassionati del padel. Lo sport di derivazione tennistica nato negli anni ’70, e diventato un trend negli ultimi anni, può trasformarsi nell’occasione per scoprire e riscoprire uno degli ultimi eden in terra.

Su un piccolo isolotto circondato dalle acque azzurre e cristalline dell’Oceano Indiano, e collegato da un pontile al suggestivo atollo di Raa, esiste infatti un campo da padel. Noi non abbiamo dubbi: è il più bello del mondo. Pronti a scoprirlo insieme a noi?

Sport e Maldive: un connubio da sogno

Chi pratica attività fisica con costanza sa bene che lo sport non va mai in vacanza. Lo sanno bene anche le strutture ricettive che, sempre più spesso, offrono ai loro ospiti palestre, centri sportivi e più in generale spazi dedicati al benessere mentale e fisico. Se poi queste zone sono anche inserite in paesaggi mozzafiato, allora, la vacanza dei sogni è assicurata. E in effetti, quel campo sportivo che galleggia sulle acque dell’Oceano Indiano e che si palesa davanti agli occhi dei viaggiatori che si spingono fin qui, è davvero un sogno a occhi aperti.

Ci troviamo alle Maldive, e più precisamente nei pressi dell’atollo di Raa, uno degli ultimi paradisi in terra. Un lembo di terra dal fascino indescrivibile che ospita una natura lussureggiante e incontaminata, un microcosmo delle meraviglie in cui numerosi esemplari di flora e di fauna hanno scelto di stabilirsi, sia sulla terra ferma che nel mare.

Proprio qui, tra spiagge di sabbia bianca che brillano al sole e barriere coralline che pullulano di vita, esiste un campo sportivo a sfioro sulle acque turchesi dell’Oceano Indiano. Si tratta del padel court di Emerald Faarufushi Resort & Spa, una struttura ricettiva situata nell’atollo di Raa che ha pensato di arricchire la sua offerta con una proposta destinata a tutti gli sportivi.

Il campo, situato su un isolotto privato e collegato all’atollo da un pontile di legno, offre una visuale incantata che affaccia direttamente sulla barriera corallina e sulla ricca fauna che popola queste acque. Fare sport qui è un’esperienza che lascia senza fiato.

Il campo da padel più bello del mondo

Sostenitore delle vacanze attive e del padel come sport ideale da intervallare ai momenti di relax e spensieratezza, l’Emerald Faarufushi Resort & Spa ha pensato di arricchire la sua offerta in maniera straordinaria offrendo a tutti gli ospiti del resort la possibilità di mantenersi in forma all’interno di una cornice mozzafiato delineata dalle acque turchesi e cristalline dell’Oceano Indiano.

Il padel court di Emerald Faarufushi Resort & Spa, infatti, è posizionato su un piccolo isolotto a sfioro sull’oceano che garantisce una vista privilegiata su tutte le meraviglie che si snodano intorno. Sullo stesso lembo di terra è presente anche un altro campo da gioco, un’area multifunzionale che può ospitare sia partite da tennis che di calcetto. Questa possibilità rende l’isolotto la destinazione perfetta per tutti coloro che non vogliono rinunciare allo sport neanche in vacanza.

L’accesso ai campi sportivi rientra nell’offerta del resort, questo vuol dire che gli ospiti possono giocare a padel, o dedicarsi a qualsiasi altra attività sportiva in questo piccolo paradiso terrestre, in maniera totalmente gratuita.