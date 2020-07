Islanda: nascono le terme vista oceano più belle del mondo

editato in: da

C’è sempre un buon motivo per visitare l’Islanda: dai paesaggi primordiali alle terme, dai siti culturali all’incredibile e magica vista dell’aurora boreale. Insomma questa è una terra tutta da scoprire e da vivere con i suoi vasti paesaggi naturali in cui perdersi per ore e ore. E se tutto questo non bastasse, ecco che proprio qui stanno per nascere le terme più belle del mondo, un valore aggiunto a quello che è uno dei territorio più belli da esplorare.

Il suo nome è Sky Lagoon ed è la piscina geotermica nella laguna con vista mozzafiato, che sarà inaugurata nella primavera del 2021 vicino Reykjavik, in Islanda. Le prime immagini relative a questa meraviglia, ci proiettano già all’interno delle calde terme mentre tutto attorno il paesaggio è gelato.

L’Islanda è già meta famosa per le terme e per le sorgenti geotermiche, amate e gettonate dai cittadini e dai turisti di tutto il mondo. Per questo motivo quelle di Sky Lagoon si apprestano a diventare le terme più belle del mondo.

La nuova laguna progettata da Pursuit, sarà inaugurata la prossima primavera nel porto di Kársnes, Kópavogur, appena fuori Reykjavik. Secondo quanto affermato dalla società, qui si potrà vivere un’esperienza incredibile perché, oltre alla vista dell’oceano che circonderà le terme, sarà possibile proprio da qui osservare uno degli spettacoli più belli della natura, quello dell’aurora boreale.

La laguna, avrà un’ampiezza di 70 metri con un bordo a sfioro senza ostacoli e offrirà ai visitatori la possibilità di prendere un drink in un bar sull’acqua.

Sul sito della Sky Lagoon, oltre alle prime immagini delle terme, ci sono già delle anticipazioni. I visitatori sono invitati ad immergersi nel calore della laguna geotermica, con vista sul maestoso oceano settentrionale che si estende davanti a loro. In alto, tramonti luminosi, cieli tempestosi e l’aurora boreale organizzano uno spettacolo tutto naturale.

La promessa è quella di un’esperienza immersiva totale grazie alla connessione tra mente, corpo e natura. Sky Lagoon si prepara a diventare una delle mete più interessanti in Islanda per il prossimo anno, un rifugio rigenerante e rilassante tra i paesaggi mozzafiato, autentici e cinematografici del paese.