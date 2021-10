L’inarrestabile crescita di Spiagge.it, il portale dell’estate italiana

Spiagge.it è un innovativo portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari pensato per velocizzare e migliorare la gestione degli stabilimenti: dalle prenotazioni agli spostamenti degli ombrelloni, fino ai servizi extra, ma anche per aiutare i gestori a commercializzare e far conoscere le spiagge. Allo stesso tempo, è anche un gestionale per gli utenti che, grazie ad esso, possono trovare un ombrellone nelle spiagge più belle d’Italia, in maniera semplice, intuitiva ed economica.

La cosa più sorprendente è che, anche se la stagione balneare è ormai giunta al termine, Spiagge.it non si ferma e continua la sua inarrestabile crescita. L’estate di questo 2021 si è conclusa, infatti, con un balzo del 300% in termini di prenotazioni e nuovi stabilimenti.

Del resto, grazie a questo strumento, gli utenti possono prenotare e pagare il proprio posto in spiaggia tramite applicazione o browser in maniera facile e veloce. I gestori, dal canto loro, possono organizzare le prenotazioni e avere tutto sotto controllo.

A conferma di tutto ciò ci sono proprio i dati dell’estate di quest’anno: gli stabilimenti che hanno digitalizzato le prenotazioni online con Spiagge.it hanno registrato in media un’occupazione superiore del 30% rispetto a chi non lo ha fatto, con un tasso di occupazione superiore alla media nei periodi più complessi a causa dall’emergenza sanitaria.

Per questo motivo Spiagge.it è già al lavoro per la prossima stagione. Infatti, il portale dell’estate avrà un nuovo logo, ma anche un team rinnovato e in continua espansione.

Attualmente, alle spalle di Spiagge.it c’è una squadra giovane, motivata ed esperta composta da 20 persone con competenze specifiche nel settore booking online e che, mettendo sempre al primo posto il cliente, riesce a garantire un’assistenza continuativa 7 giorni su 7.

A guidarlo sono i giovani founder riminesi Niccolò Para e Andrea Menghi che, dalla stagione 2021, sono affiancati da un nuovo CEO, Gabriele Greco, ex consulente BCG, e un nuovo COO, Claudia Chiacchia, che vanta una lunga esperienza nel settore travel & tourism vista la carriera in Booking.com come Senior Account Manager.

“Sono felice di essere entrato a far parte del team Spiagge.it, perché fin da subito ho respirato un’atmosfera dove a prevalere sono lo spirito di squadra, la vivacità delle idee e la competenza”, spiega Gabriele Greco, nuovo CEO di Spiagge.it. “Lavorare a stretto contatto con Niccolò e Andrea e con tutto il team per plasmare il futuro delle vacanze estive è un sogno che si avvera. Non posso che essere entusiasta di condividere la mia esperienza e la mia passione con questa squadra per aiutare a costruire ciò che abbiamo in mente per le prossime stagioni”.

“Dalla sua nascita, Spiagge.it non ha mai smesso di crescere e ora è diventata a tutti gli effetti un’azienda basata sull’innovazione e sulle persone”, spiegano Niccolò Para e Andrea Menghi, co-fondatori di Spiagge.it. “I clienti aumentano continuamente, anno dopo anno, e sono estremamente contenti del servizio. Il gestionale e il booking Spiagge.it è provvisto di tutte le funzionalità necessarie a fare risparmiare tempo, lavorare meglio, ridurre gli errori e aumentare i guadagni, con le tecnologie più recenti che aiutano anche ad aumentare le prenotazioni infrasettimanali e in bassa stagione. Non possiamo che essere orgogliosi di questo successo e ora è arrivato il momento di guardare avanti e di consolidare il portale come punto di riferimento anche per le prossime vacanze in spiaggia. Stiamo infatti già lavorando alle novità per la stagione 2022”.

E per far sì che la prossima stagione parta con una marcia in più rispetto a quella di quest’anno, Spiagge.it sarà presente alla più grande fiera del settore, il SUN 2021 di Rimini, i prossimi 13, 14 e 15 ottobre. Lo stand (031-038) sarà allestito nel padiglione B2.

In sostanza, non c’è altro da fare che utilizzare Spiagge.it per prenotare un ombrellone tramite un click nella spiaggia dei propri sogni. Mentre i gestori degli stabilimenti potranno ottimizzare il loro lavoro rendendo i clienti sempre più soddisfatti. Il tutto con un conseguente aumento delle prenotazioni.

