Nella Hogwarts italiana per festeggiare il Carnevale

C’è una Hogwarts in Italia e si trova a Genova. Sabato 26 febbraio dalle 10.30 alle 12.30, piazza delle Lavandaie si trasforma nella scuola di magia più amata dai fan di Harry Potter, il maghetto più famoso del mondo.

Qui si terrà il “Carnevale a Hogwarts: Incantesimo sotto le mura”, una caccia al tesoro speciale, alla scoperta del Sestiere del Molo.

Il Carnevale a Hogwarts

In questa avventura, i professori di magia del #GenovaHogwartsExpress, Pomona, Severus, Minerva, Bellatrix e altri sono scesi dal trenino e si sono nascosti nei luoghi più misteriosi del Sestiere. Ai maghetti non resta che l’arduo compito di trovarli, per conoscere i loro segreti e, soprattutto, venire a conoscenza di una delle parole segrete che andrà a comporre un arcano incantesimo.

Durante il percorso, i partecipanti dovranno rispondere a indovinelli, scoprire simboli magici fotografando e pubblicando sui social con hashtag #ilmolodiHogwarts e superare improbabili prove di abilità.

Al termine della caccia al tesoro, tutti i partecipanti si incontreranno sotto le mura per pronunciare insieme l’arcano incantesimo e scoprire se Albus Silente calerà il vessillo di Hogwarts in segno di vittoria. Sono previsti premi ai vincitori per abilità, velocità e originalità.

Alla scoperta del Sestiere del Molo

È un quartiere del centro storico di Genova, a ridosso dell’area portuale più antica. Il Sestiere del Molo ha costituito, per secoli, il centro del potere politico e religioso cittadino. Il quartiere prende il nome dal Molo, creato a partire dal XIII secolo con l’ampliamento di una penisola naturale.

Il Molo, più volte ampliato nel corso dei secoli e fortificato nel XVI, dal Seicento è chiamato “Molo Vecchio“, in contrapposizione al “Molo Nuovo”, realizzato all’estremo opposto del porto, ai piedi della famosa Lanterna. Oggi il Molo comprende tre aree: la collina di Castello, centro del primo insediamento pre-romano, che domina il mare, la zona del centro storico ai piedi della collina di Castello e il rione del Molo, con le antiche case a ridosso delle mura della Malapaga, affacciate sull’insenatura del Mandraccio.

Come partecipare alla caccia al tesoro

Le prenotazioni si possono fare via whatsapp al numero 3404910024, indicando cognome, numero di partecipanti e facendo riferimento al nome dell’evento “Carnevale a Hogwarts: Incantesimo sotto le mura”. I bambini devono obbligatoriamente essere accompagnati da un adulto. La quota di partecipazione costa 8 euro. Per i bambini sotto i quattro anni è gratuito.