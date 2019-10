Ad Halloween si può trascorrere la notte nella casa della famiglia Addams

editato in: da

Quest’anno Halloween si festeggia ufficialmente anche al cinema: è infatti prevista per il 31 di ottobre l’uscita del film di animazione sulla famiglia più bizzarra e horror del mondo: la Famiglia Addams. Per celebrare l’arrivo dei mitici personaggi sul grande schermo, Booking.com ha messo online la possibilità di entrare nella loro magione: qualche fortunato ospite avrà la terrificante fortuna di soggiornare nella replica della leggendaria casa, quella della famiglia più strana e dark di tutti i tempi.

Se siete così temerari da dormire in una casa infestata da strane e inspiegabili presenze, è il vostro momento: avrete a disposizione tre camere da letto in una townhouse del XIX secolo di 343 metri quadrati, che ricrea le atmosfere dark e surreali ben note ai fan della Famiglia Addams. I fortunati ospiti che vivranno per una notte in questa cupa dimora potranno infatti curiosare tra le macabre macchine della Stanza di Pugsley, ritornare bambini giocando con la bambola senza testa di Mercoledì o prendersi cura delle piante carnivore di Morticia. L’arredamento rispecchia appieno lo stile degli Addams, con vasi di steli di rose senza petali e persino il famoso campanello del maggiordomo Lurch.

Non spaventatevi troppo se all’improvviso vi sbucherà davanti l’iconica Mano, mentre state esplorando il resto della casa o sgranocchiando gli snack a tema che troverete a disposizione, o magari mentre sarete seduti in attesa di vedere il film o immersi nelle molte altre sorprese che vi aspettano, in un divertimento davvero unico.

La Famiglia Addams, film diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, vede come protagonista lo strano e grottesco nucleo familiare creato da Charles Addams. Nel XXI secolo la famiglia, da poco trasferitasi nel coloratissimo New Jersey, deve fronteggiare la minaccia dell’infida conduttrice di reality televisivi di nome Margaux Needler. Nel frattempo Mercoledì, in fase adolescenziale, vive il periodo tra scuola e nuovi amici con comportamenti ben diversi dai soliti.

Un breve remind su come sia nato l’amore tra Gomez e Morticia e l’attesa dell’arrivo di tutti i parenti per una riunione familiare. In breve ecco la storia che ci farà divertire l’ultimo giorno di ottobre: tra i doppiatori italiani del film ci sono Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli saranno le voci di Mercoledì e Pugsley. Zio Fester sarà doppiato da Raoul Bova e Loredana Bertè presterà la sua voce a Nonna Addams.

La Casa della Famiglia Addams si trova nello storico quartiere di Clinton Hill Brooklyn, al 272 di Lafayette Avenue, e sarà disponibile al prezzo di circa 100 euro a notte, dopo l’11 ottobre 2019 (data di uscita americana del film). Le prenotazioni aprono il 28 ottobre alle 12:00 con il fuso orario di New York e saranno disponibili per quattro soggiorni esclusivi di una notte dal 29 ottobre al 1° novembre.