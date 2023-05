Viaggiare in Italia questa estate: dove andare

La bella stagione si avvicina, ma dove viaggiare in Italia questa estate per vivere vacanze indimenticabili? Abbiamo selezionato 10 splendide mete a partire da Bordighera (in foto), una meraviglia della Liguria dove rilassarsi tra natura variegata, tradizioni interessanti e storia in ogni angolo.