Viaggi invernali sotto al sole: le destinazioni top in Europa

L'estate è ormai alle spalle, ma la voglia di godersi ancora un po' di sole non è certo passata. Non c'è bisogno di andare in qualche paradiso tropicale per trovare temperature piacevoli: in Europa ci sono molte destinazioni splendide anche in inverno. È il caso, ad esempio, dell'Algarve (in foto). La meravigliosa regione portoghese, con le sue spiagge rosse, ha un microclima perfetto per una fuga lontana dal freddo.