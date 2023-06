Vacanze in Sicilia sul mare: dove andare

Con oltre 100 chilometri di costa lambita da tre mari diversi, acque cristalline, spiagge per tutte le esigenze e un clima invidiabile, la Sicilia è una meta ideale per vacanze balneari che non si dimenticano. Meraviglia tra le meraviglie è San Vito Lo Capo, antico borgo marinaro dall'atmosfera caraibica e un arenile sabbioso di circa 3 chilometri ai piedi di Monte Monaco, comodamente raggiungibile con una passeggiata di una decina di minuti dal centro storico. Alterna zone libere e attrezzate e, grazie all'assenza di correnti e al fondale che digrada con dolcezza, è il top per le famiglie con bambini. (Nella foto, Spiaggia di San Vito Lo Capo).