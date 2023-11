La sagre più gustose e gli eventi imperdibili di questo weekend di novembre

L'autunno ormai inoltrato è una stagione che si presta perfettamente per andare in giro nel nostro Paese a caccia di sagre e feste tradizionali. Come nostra consuetudine, noi di SiViaggia abbiamo selezionato le migliori del weekend. Ecco cosa fare in Italia il 10, l'11 e il 12 novembre.