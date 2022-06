Le sagre e gli eventi imperdibili del primo weekend di luglio

L'estate è scoppiata in tutto il suo splendore: ogni occasione è quella giusta per uscire in compagnia e divertirsi, andando nel contempo alla scoperta delle tradizioni e dei sapori tipici della nostra bella Italia. Tra gli appuntamenti imperdibili del primo weekend di luglio c'è una storica competizione famosa in tutto il mondo. Stiamo parlando del Palio di Siena, che da secoli attira migliaia di curiosi in una delle più suggestive piazze italiane. Sabato 2 luglio si tiene la prima delle due corse a cavallo, quella in onore della Madonna di Provenzano.