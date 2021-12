La nuova classifica delle città più care del mondo

È l'ultima indagine pubblicata dal settimanale The Economist a decretare la classifica città più care al mondo. Un report che evidenzia l’impatto dell’inflazione sui costi della vita, per via dei rialzi causati dai problemi della catena di approvvigionamento e dalle misure legate al Covid-19 che hanno limitato la produzione e gli scambi commerciali. Ma non solo, il costo della vita in tutte le città è stato il più veloce registrato negli ultimi cinque anni. E alla decima posizione di questa classifica trovimo Osaka in Giappone (in foto).