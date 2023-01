Le mete più pericolose del mondo per il 2023

Gennaio è senza dubbio uno dei mesi di maggior movimento per quanto riguarda le prenotazioni di viaggi e vacanze. Ecco, perché, prima di procedere con l’organizzazione del vostro viaggio dei sogni, è bene informarsi su quali siano le mete migliori in cui andare e quali, invece, sarebbe meglio evitare. Destinazioni che, nonostante la loro incredibile bellezza, non vengono ritenute sicure per i viaggiatori e che, proprio per questa ragione, vengono sconsigliate e inserite nella lista delle mete più pericolose in cui viaggiare durante l’anno appena iniziato, stilata dal 'Daily Express' in base al calcolo del tasso di criminalità effettuato dalla 'World Population Review'. Ultima della lista delle mete più pericolose in cui viaggiare durante il 2023, è la Giamaica (nella foto Montego Bay). Una terra di eccezionale bellezza, carica di tradizioni, cultura e vedute che lasciano senza fiato ma anche meta che richiede una particolare attenzione da parte di chi la visita. Un Paese che vale la pena scoprire ma solo se ben informati, scegliendo con attenzione e consapevolezza e comportandosi di conseguenza.