Al mare in primavera ma non troppo lontano dall’Italia: dove andare

L'estate è ancora lontana, perché allora non approfittare delle calde giornate primaverili per andare al mare? Non c'è bisogno di scegliere mete esotiche per concedersi un po' di relax in spiaggia: anche vicino all'Italia ci sono tante località dove il clima permette già di rosolarsi al sole. Come ad esempio l'Egitto, e più precisamente la celebre destinazione balneare di Sharm el-Sheikh (in foto). Incastonata tra il deserto e il mar Rosso, qui le temperature sono sempre gradevoli e si può persino fare un tuffo in acqua fuori stagione.