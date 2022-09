I laghi più belli d’Italia che puoi visitare a settembre

Mete perfette per un weekend di settembre sono i laghi, oasi di pace, verde e relax dove rigenerarsi e ritrovare il contatto con la natura tra gli impegni di tutti i giorni. Specchio d'acqua ricco di fascino è il Lago di Laux, nel territorio di Usseaux, Borgo più Bello d'Italia della provincia di Torino: immerso in un paesaggio fiabesco, è un luogo romantico per allontanarsi dalla confusione e compiere facili passeggiate. (Nella foto, il Lago di Laux).