Finire l’inverno al caldo: le 10 mete più desiderate dai viaggiatori

Anche se l'inverno non è più quello di una volta, gli amanti del caldo estivo in ogni momento dell'anno si organizzano per fuggire dalle incerte giornate nuvolose, fresche e piovose e concedersi una "vacanza in pieno sole". Ma quali sono le mete più gettonate? Lo rivela un'indagine di Jetcost, sito per la ricerca di alloggi e voli: al decimo posto troviamo le intramontabili Maldive, paradiso terrestre di acque cristalline, spiagge di candida e finissima sabbia, bungalow sul mare e lusso all-inclusive. (Nella foto, veduta panoramica alle Maldive)