Le città più vivibili per un soggiorno all’estero per imparare l’inglese

Se state pensando di trascorrere un soggiorno all’estero per imparare l’inglese, avete solo l'imbarazzo della scelta della destinazione perfetta, che sia in Europa o nel Regno Unito, o ancora più lontano, ad esempio negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Non tutte le città offrono, però, lo stesso livello di benessere e servizi. A tal proposito, la piattaforma di apprendimento "Preply" ha condotto uno studio con l'obiettivo di scoprire quali sono quelle che presentano le migliori condizioni per un soggiorno linguistico di lunga durata per migliorare l’inglese. Al decimo posto della classifica si colloca Los Angeles, con un costo mensile della vita che si aggira sui 1074,76 euro. Meno cara di New York, è una città aperta e creativa. (In foto, Los Angeles)