Autunno in giro per l’Europa: le destinazioni imperdibili

C'è davvero l'imbarazzo della scelta tra le destinazioni europee per un break autunnale, un weekend o una mini vacanza per staccare dalla frenetica routine quotidiana: ognuna ha il suo fascino, i suoi colori e le sue tradizioni. Magnifica è, ad esempio, la Baviera con luoghi da fiaba come il Castello di Neuschwanstein, le colline dorate dal foliage e l'Oktoberfest di Monaco, famoso in tutto il mondo. (Nella foto, il Castello di Neuschwanstein).