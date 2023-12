Abruzzo in inverno: 10 esperienze da non perdere

L' Abruzzo regala tantissime occasioni di relax e divertimento, immersi in paesaggi che sono una gioia per gli occhi e il cuore. Tra lein questa splendida regione c'è una gita al, magnifico specchio d'acqua realizzato artificialmente negli anni Cinquanta, con lo sbarramento del fiume Sangro, situato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, circondato dalle vette dell’Appennino. Nel periodo invernale, lo scenario che lo incornicia diventa ancora più fiabesco, offrendo una gita fuori porta ricca di emozioni indelebili. (In foto, il Lago di Barrea in inverno)