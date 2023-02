È Carnevale e in Italia le feste a cui partecipare sono davvero tantissime. Noi abbiamo selezionato le più divertenti a partire dal Carnevale di Venezia (in foto), il più famoso del nostro Paese e anche uno dei più noti al mondo. Dalle origini antichissime, quest'anno andrà in scena da sabato 4 febbraio a martedì 21 febbraio.