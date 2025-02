Il Festival delle Luci di Zagabria 2025, quando la città diventa un palcoscenico di luce

Fonte: Visit Croazia Festival delle Luci di Zagabria in Marko Marulic Square

Pochi eventi riescono a trasformare l’atmosfera di una città come il Festival delle Luci di Zagabria. Dal 19 al 23 marzo 2025, la Capitale croata si accenderà nuovamente di colori, giochi di luce e spettacoli mozzafiato per celebrare la sua settima edizione. Con il passaggio dall’inverno alla primavera, il Festival simboleggia il risveglio della città, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva in cui storia, arte e tecnologia si fondono in una straordinaria sinfonia luminosa.

Un viaggio di luce tra storia e modernità

Zagabria, già celebre per il suo fascino storico e culturale, si trasformerà in un teatro a cielo aperto grazie alle installazioni luminose che prenderanno vita tra i suoi luoghi più importanti della Capitale. Gli edifici storici, i monumenti e le piazze si vestiranno di luce, creando un’atmosfera magica capace di affascinare davvero tutti.

Il Festival delle Luci accoglierà quest’anno artisti di fama internazionale provenienti da Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Cechia e Slovacchia, che affiancheranno i talenti locali nella creazione di opere uniche e suggestive. Con oltre venti installazioni distribuite in tutta la città, il Festival mette in scena un percorso emozionante che guiderà i visitatori attraverso scenari sempre nuovi e sorprendenti.

Fonte: Visit Croazia

I luoghi simbolo del Festival

Come ogni anno, la Città Alta ospiterà alcune delle installazioni più belle. Qui, tra le stradine acciottolate e i palazzi storici, la luce si fonderà con la storia per creare un unico elemento che unisce tradizione e innovazione. Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà il famoso Hotel Esplanade, che celebrerà il suo centesimo anniversario con un’installazione speciale ispirata al leggendario Orient Express. E il Padiglione dell’Arte, che si accenderà per commemorare il 1100° anniversario dell’incoronazione del Re Tomislav.

Grande attesa per l’illuminazione del Teatro Nazionale Croato, che nel 2025 compie 130 anni dalla sua inaugurazione. Un edificio maestoso, che diventerà un vero e proprio capolavoro di luce per sottolineare l’importanza della cultura e delle arti sceniche per la città.

Fonte: Visit Croazia

Un Festival ecosostenibile

Un aspetto sempre importante del Festival delle Luci di Zagabria è la sua attenzione alla sostenibilità. Anche quest’anno, l’evento collaborerà con il World Wildlife Fund (WWF) per promuovere la consapevolezza ambientale e ridurre l’impatto energetico delle installazioni luminose. Il 22 marzo, la manifestazione è ospite di Earth Hour, un’iniziativa globale durante la quale luci e installazioni si spegneranno per un’ora in segno di impegno verso la salvaguardia del Pianeta.

Anche il simbolo scelto per questa edizione richiama la Terra ed è il fiordaliso, un fiore che rappresenta serenità, pace e armonia con la natura. Questo tema si rifletterà nelle installazioni, che utilizzeranno tecnologie di illuminazione a basso consumo energetico e materiali ecosostenibili.

Fonte: Visit Croazia

Esperienze uniche nella città della luce

Oltre al Festival, Zagabria offre un’ampia gamma di attività per rendere la visita ancora più indimenticabile. Con il più alto numero di musei pro capite al mondo, la città offre ai visitatori la possibilità di visionare collezioni d’arte, storia e cultura di grande valore. Inoltre, chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera cittadina può approfittare della Zagreb Card, per usufruire di trasporti pubblici gratuiti, ingressi gratuiti o scontati nei musei, oltre a riduzioni in ristoranti, negozi e hotel. Da non perdere il Parco forestale di Tuškanac dove, tra i sentieri alberati e le radure, i giochi di luce creeranno un’atmosfera da sogno, perfetta per una passeggiata serale indimenticabile.

Fonte: Visit Croazia

Ma il Festival delle Luci di Zagabria è molto più di un evento artistico: è un’occasione per riscoprire la città da una prospettiva inedita, per lasciarsi incantare dalla bellezza della luce e per celebrare l’arrivo della primavera con gioia e meraviglia. Che siate appassionati di arte, fotografia, tecnologia o semplicemente alla ricerca di un’esperienza unica, questo Festival saprà stupirvi e regalarvi momenti indimenticabili. Per maggiori informazioni sugli eventi e le installazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Festival delle Luci di Zagabria, disponibile in inglese e croato.