Siete alla ricerca di idee per trascorrere il weekend del 27 e 28 dicembre tra atmosfere natalizie, eventi originali immersi nei piccoli borghi italiani o nei quartieri meno noti delle città? Ecco alcune proposte per l’ultimo fine settimana del 2025 all’insegna del relax e alla scoperta delle più sentite tradizioni, da Nord a Sud.

Una Stella nel Borgo a Caltanissetta

Nel fine settimana del 28 e 29 dicembre, all’interno del programma “Caltanissetta Città del Natale”, uno dei quartieri più simbolici della città si trasforma in un autentico Borgo del Natale. Qui va in scena “Una Stella nel Borgo – Il Dono del Natale”, un evento che dà vita a una Natività partecipata, capace di raccontare inclusione, dialogo e rigenerazione urbana. Un luogo spesso associato a fragilità diventa così spazio di incontro, dove culture, etnie e religioni diverse si riconoscono sotto una stessa stella, in un messaggio dal valore universale.

A rendere l’esperienza ancora più speciale è la possibilità di esplorare il quartiere in modo lento e sostenibile, grazie alle biciclette elettriche messe a disposizione per i visitatori. Tra le curiosità del Natale cittadino spicca anche un albero davvero insolito, nato dall’unione dei trattori degli agricoltori locali: un’installazione simbolica che intreccia territorio, lavoro e spirito natalizio, raccontando un volto autentico e partecipato della festa.

“Ci vediamo a Castello” nella Valle del Calore (SA)

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, il borgo di Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno, ospita l’evento “Ci vediamo a Castello, riunione dei castellesi in Italia e nel mondo”, all’interno della rassegna “Terre ritrovate – i viaggi delle radici nella Valle del Calore”. Un fine settimana dedicato a incontri, memoria e convivialità, con un programma che intreccia tradizioni locali, artigianato e sapori del territorio. Sabato si parte alle 11:30 con la presentazione del progetto, seguita da laboratori di ricamo e antiche cente votive, degustazioni di prodotti tipici e racconti della tradizione. Nel pomeriggio spazio alle attività del Forum dei Giovani, mentre dalle 18.30 il centro storico si anima tra preparativi, visite alle botteghe artigiane e, dalle 21:30, musica dal vivo, luminarie e assaggi.

La giornata di domenica 28 dicembre inizia alle 10:00 con una passeggiata teatralizzata tra le vie e i luoghi simbolo del borgo, dal castello alle chiese storiche, fino ai belvedere panoramici. Dopo il pranzo conviviale delle 13:00, alle 20:00 prende il via la festa “Olio, vino e fantasia”, con stand, degustazioni e musica, in programma fino al 30 dicembre. Un’occasione speciale per riscoprire il borgo attraverso le sue storie, i suoi sapori e la sua comunità.

Sapori e musica a Bellegra (RM)

Tornano gli appuntamenti imperdibili anche a Bellegra (in provincia di Roma), con il programma “Sapori di Natale” (che durerà fino al 6 gennaio) che trasforma il paese in un piccolo borgo di montagna invernale, tra mercatini, luci scintillanti e pista di pattinaggio su ghiaccio aperta tutti i giorni (dalle 10:00). Il 28 dicembre si può assistere al Concerto del coro armonicamente diretto da Margherita Ciani (presso la Sala Padre Marco Morasca).

Presepi e mercatini di Natale a Greccio (RI)

A Greccio, culla del primo Presepe della storia nella Valle Santa di Rieti, il Natale è un mix perfetto tra atmosfere suggestive, luci e tradizione viva. Fino al 6 gennaio 2026 il borgo conquista con il suo Mercatino di Natale, con casette in legno che offrono artigianato locale, idee regalo e prodotti tipici. Gli stand gastronomici, sempre nel capoluogo, completano la visita con piatti caldi, dolci delle feste e sapori autentici dell’entroterra reatino.

Anche nel weekend dal 26 al 28 dicembre 2025 (e successivamente l’1, 3, 4 e 6 gennaio 2026) appuntamento con il Presepe Vivente (dalle 17:40): una speciale rievocazione che si svolge nell’area ai piedi del Santuario, a circa 2 km dal borgo, con tribune da 1.300 posti e possibilità di prenotazione online tramite il sito ufficiale.

A completare l’esperienza natalizia ci sono il Museo dei Presepi, con opere provenienti da tutta Italia, e il Sentiero degli Artisti, un percorso a cielo aperto tra affreschi, installazioni e scorci antichi del borgo.

Una Betlemme speciale a Marcellano (PG)

Tra le dolci colline umbre, dal 26 al 28 dicembre (e poi il 1-4-6 gennaio 2026), un piccolo borgo torna indietro nel tempo e diventa il palcoscenico di uno dei Presepi Viventi più suggestivi d’Italia. Al calare del sole, dalle 17:45, vicoli illuminati da fiaccole, antichi mestieri, mercanti e oltre 100 figuranti accompagnano i visitatori in un viaggio emozionante nella Palestina di 2mila anni fa.

Botteghe, forni, taverne e scene di vita quotidiana fanno da cornice al momento più atteso: l’arrivo di Maria e Giuseppe e la nascita di Gesù, in un’atmosfera sospesa tra silenzio, fede e magia. Un’esperienza intensa e autentica, perfetta da vivere durante le feste, dove il Natale non si osserva soltanto… si vive, passo dopo passo.

Il Presepe Vivente nel borgo di Monterchi (AR)

Monterchi, il paese di Piero della Francesca tra le colline della Valtiberina, dal 26 al 28 dicembre (e poi l’1-4/6 gennaio 2026) si trasforma in un viaggio della Palestina antica. Dalle 17:15, un percorso di circa 1 km prende vita tra torce, bracieri e fuochi, con quadri viventi fatti di artigiani, pastori, soldati e scene di vita quotidiana.

Non è una semplice rievocazione, ma un’esperienza immersiva: voci sussurrate, rumori antichi, profumi di botteghe e il silenzio che accompagna il cammino fino alla Natività, cuore emotivo del percorso. Un appuntamento intenso e autentico, dove arte, spiritualità e tradizione si fondono in uno dei Presepi Viventi più suggestivi della Toscana, perfetto da vivere nel cuore delle feste.

Notte Bianca degli Ipogei a Taranto

Sabato 27 dicembre, dalle 19:00 a mezzanotte, la città vecchia di Taranto apre eccezionalmente le porte del suo mondo sotterraneo con la Notte Bianca degli Ipogei. Sette ambienti ipogei, visitabili in contemporanea, diventano tappe di un percorso suggestivo tra vicoli e piazzette, accompagnando i visitatori in un viaggio notturno nel cuore più nascosto della città.

Con un unico biglietto, è possibile muoversi in autonomia, mappa alla mano, alla scoperta di spazi scavati nella roccia che raccontano epoche greche, romane e medievali. Niente visite guidate tradizionali, ma un’esperienza libera e immersiva, illuminata dall’atmosfera della notte. Tra gli ipogei visitabili figurano quelli di antichi palazzi storici, le scuderie di Palazzo Pantaleo, Palazzo Spartera e la casa natale di Sant’Egidio. Biglietti e informazioni sono disponibili presso l’Info Point di Taranto o al numero 388 7848371.

Festival dei Borghi Mediterranei a Monasterace (RC)

Sabato 27 dicembre, a Monasterace (in provincia di Reggio Calabria) prende vita la nuova edizione del Festival dei Borghi Mediterranei, un evento gratuito del progetto M.O.R.E. (Monasterace Open Resource Experience) legato al PNRR realizzato da WMF – We Make Future insieme a Magics AI.

L’evento offre due grandi concerti live che vedono alternarsi sul palco stili e ritmi eterogenei: dall’energia viscerale di Mimmo Cavallaro, massimo interprete della tradizione folk calabrese, alle architetture sonore di Dardust. ll pianista e produttore, tra i più premiati al mondo, porterà a Monasterace l’Urban Impressionism Tour, un viaggio multisensoriale tra pianoforte ed elettronica che ha già conquistato le principali capitali europee.

Laboratori per bambini e zabaione a Cocconato (AT)

Continua anche il programma “Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato“, manifestazione presepistica diffusa che coinvolge 8 comuni del territorio tra Aramengo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Cocconato, Frinco, Monale e San Damiano.

Venerdì 27 dicembre, è Cocconato (in provincia di Asti) il borgo protagonista per il divertimento per bambini: dalle 15:30 iniziano i laboratori natalizi per bambini alla Biblioteca “E. Rocca” e non mancano le degustazioni dello zabaione “Zabà” di Alberto Marchetti. Da non perdere la visita alla Mostra dei Presepi d’Artista in paese.