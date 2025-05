Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Veduta della Galleria degli Uffizi a Firenze

Ogni prima domenica del mese, migliaia di persone riscoprono la bellezza del patrimonio artistico italiano grazie a Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito a musei, aree archeologiche, ville, giardini e monumenti statali. Un appuntamento ormai fisso per cittadini e turisti, che ha saputo crescere nel tempo e coinvolgere un numero sempre maggiore di visitatori.

L’edizione appena passata, ad aprile, ha registrato numeri importanti: oltre 336.000 ingressi in tutta Italia, a conferma di un entusiasmo sempre vivo e di un desiderio collettivo di bellezza e conoscenza. Il 4 maggio 2025 l’iniziativa si rinnova, offrendo una nuova occasione per varcare gratuitamente le soglie di alcuni dei luoghi più significativi della storia e della cultura del Paese.

Ecco alcuni dei principali musei e parchi archeologici visitabili questa domenica 4 maggio gratuitamente: sul sito ufficiale dell’iniziativa, è presente l’elenco completo di tutte le strutture statali aderenti all’apertura gratuita al pubblico.

I luoghi da non perdere il 4 maggio: dai classici alle bellezze meno note

Da nord a sud, l’elenco delle aperture è vasto e variegato. A Roma, sarà possibile visitare gratuitamente il Colosseo e il Parco archeologico del Foro Romano e Palatino, ma anche Galleria Borghese (quest’ultima con prenotazione obbligatoria) e il Pantheon, oggi soggetto a biglietto in altri giorni ma aperto gratuitamente nell’ambito dell’iniziativa.

A Firenze, imperdibili gli Uffizi e il Giardino di Boboli, mentre a Napoli si potrà accedere al Museo Archeologico Nazionale e alla Certosa di San Martino. Grande affluenza è prevista anche a Pompei, uno dei siti più visitati d’Italia, così come alla Reggia di Caserta.

Per chi desidera uscire dai circuiti più battuti, la #domenicalmuseo è anche l’occasione perfetta per scoprire tesori meno noti, come il Parco archeologico di Velia in Campania, il Museo Nazionale di Villa Pisani a Stra (Veneto), oppure il Castello Svevo di Bari.

L’elenco completo delle strutture aderenti e delle modalità di accesso è disponibile sul sito ufficiale del Ministero della Cultura (cultura.gov.it/domenicalmuseo).

Informazioni utili per la visita: prenotazioni, orari e consigli pratici

L’ingresso gratuito si applica esclusivamente ai musei, monumenti e parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, ma si consiglia di verificare in anticipo eventuali limitazioni, ingressi contingentati o obbligo di prenotazione.

È fortemente consigliato pianificare la visita in anticipo, anche per evitare code e attese. Uno strumento utile è l’app “Musei Italiani”, che consente di consultare gli orari di apertura, prenotare biglietti laddove necessario e accedere a tutte le informazioni logistiche.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma l’esperienza può variare da un museo all’altro in base alla capienza e all’organizzazione. Per questo è raccomandata la consultazione dei siti web ufficiali delle singole strutture.

Il 4 maggio sarà dunque una nuova giornata dedicata alla cultura e alla bellezza italiane, nel segno della condivisione e dell’accessibilità. Un’occasione per tutti i visitatori di entrare in contatto con l’identità culturale italiana, senza barriere economiche, in un viaggio tra arte, storia e meraviglia per sorprendersi di fronte ai tesori più nascosti e innamorarsi, ancora una volta, dei simboli storici del Belpaese.