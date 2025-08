Torna l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali in tutta Italia, con visite nei consueti orari e prenotazione consigliata

Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

Giornalista specializzata in Travel & Lifestyle

iStock Domenica al Museo 3 Agosto 2025

Torna anche ad agosto uno degli appuntamenti culturali più apprezzati dai cittadini e dai turisti: domenica 3 agosto 2025 si rinnova l’iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Come ogni prima domenica del mese, sarà possibile accedere gratuitamente a musei, gallerie, aree e parchi archeologici statali su tutto il territorio italiano.

L’iniziativa, attiva dal 2014, continua a riscuotere grande successo. Lo dimostrano i numeri della scorsa edizione, il 6 luglio, che ha visto ben 195.350 visitatori approfittare dell’ingresso gratuito per godere del patrimonio artistico e archeologico nazionale. Una conferma del forte interesse verso la cultura e del desiderio diffuso di riscoprire i luoghi simbolo della nostra storia, spesso poco conosciuti ma di straordinario valore.

Alcuni dei musei da visitare

Tra i musei che aderiscono all’iniziativa ci sono luoghi di grande rilievo come gli Uffizi di Firenze, custodi di capolavori rinascimentali, e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con la sua ricca collezione di reperti antichi. Anche il Colosseo di Roma e l’adiacente Foro Romano apriranno le loro porte gratuitamente, offrendo un viaggio nella storia dell’antica Roma. Restando sempre nella Capitale saranno gratuiti tra gli altri anche la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia e il Museo di Roma in Trastevere.

In Puglia, è possibile visitare senza biglietto il Castello Svevo di Bari, mentre al Nord il Museo Egizio di Torino, uno dei più importanti al mondo dedicato all’antico Egitto, sarà accessibile gratuitamente per tutta la giornata. A Milano la Pinacoteca di Brera, il Museo del Cenacolo Vinciano, i Musei del Castello Sforzesco, la Galleria d’Arte Moderna (GAM) e il Museo civico di Storia Naturale. Questi sono solo alcuni esempi degli oltre 450 istituti statali che partecipano all’iniziativa, offrendo a tutti la possibilità di immergersi nell’arte e nella cultura italiana.

iStock

Come partecipare all’iniziativa

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura degli istituti aderenti. È consigliata la prenotazione e in alcuni casi può essere obbligatoria, secondo le indicazioni di ciascun museo o parco archeologico. Per un’esperienza più fluida, è possibile utilizzare l’app ufficiale Musei Italiani, che consente di accedere rapidamente a informazioni pratiche, biglietti e aggiornamenti in tempo reale.

Per conoscere tutti i musei e parchi archeologici che partecipano a Domenica al Museo il 3 agosto, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo. Qui si trovano informazioni dettagliate su ogni istituto, inclusi orari, regolamenti e modalità di accesso.

Che si tratti di una gita fuori porta, di una giornata diversa in città o di un’occasione per avvicinarsi a luoghi della cultura mai visitati prima, Domenica al Museo resta un’opportunità preziosa per vivere e condividere il patrimonio culturale italiano.