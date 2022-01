In crociera per tutta la vita: la proposta “indecente”

A bordo della MV Narrative

A bordo, gli inquilini potranno godersi tanti servizi e intrattenimenti, distribuiti su 18 ponti, serviti e riveriti da 450 membri dell’equipaggio sempre a loro disposizione, Come le tre piscine, ma anche gli spazi tranquilli dove leggere o fare smartworking. Ci si potrà rilassare prendendo il sole o nella spa, scrutando la Via Lattea di sera sul ponte astronomico, facendo giardinaggio, leggendo uno dei 10mila libri della biblioteca o fare tante attività sportive, anche sull’acqua, con tender, jet-ski e quant’altro.

Quanto costa la supercrociera

La nave farà il giro del mondo facendo scalo in tantissimi porti lungo la navigazione. Il viaggio inaugurale durerà ben mille giorni. Ma quanto costa tutto questo lusso? I passeggeri dovranno sborsare una bella cifra. Secondo le prime indiscrezioni, il prezzo delle cabine partirà da circa 350mila euro fino ad arrivare a cifre stratosferiche nell’ordine di circa 8 milioni di euro nel caso di suite e cabine più lussuose.

Alla cifra d’acquisto della cabina bisognerà poi aggiungere le spese “condominiali”, una somma che potrebbe variare tra i 60 e i 170mila euro. Le spese comprendono anche i pasti nei 20 ristoranti a bordo della nave e le consumazioni nei bar così come l’intrattenimento, l’utilizzo delle piscine e l’accesso al cinema.

Niente paura, però, perché chi non può permettersi di spendere queste cifre può anche affittare una cabina per periodi inferiori che partono dai 12 mesi, 24 oppure per 60 anni. E i prezzi sono sicuramente più abbordabili (se così possiamo dire).

L'identikit del crocierista a vita

I crocieristi che non possono fare a meno di imbarcarsi su una nave e che vedono la crociera come unico tipo di vacanza, i pensionati che finalmente possono godersi la vita in giro per il mondo e, naturalmente, i magnati con un conto in banca galattico, che possono gestire il loro business anche da bordo piscina o dalla terrazza della loro super cabina sono i clienti ideali della Narrative.

I nuovi proprietari possono anche decidere di andare in vacanza di tanto in tanto a bordo della "loro" nave, trascorrendo qualche settimana o mese, salendo a bordo solo dove e quando vogliono per visitare esclusivamente i Paesi che interessano. Possono andare in Italia, Croazia, Grecia e Turchia d’estate e nelle mete calde quando in Europa è inverno.

Se pensate che questa idea sia una follia vi dovrete subito ricredere: la maggior parte delle cabine, specie quelle più belle, grandi (circa 200 metri quadrati) e lussuose sono già state prenotate. Ne resta ancora qualcuna, quindi se siete interessati fate in fretta. Vanno a ruba.