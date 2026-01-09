E se il Festival di Sanremo non si ascoltasse solo dalla platea dell’Ariston o dal divano di casa, ma arrivasse con il suono delle onde, il profilo della Riviera all’orizzonte e le luci della città che si riflettono sul mare? Anche nel 2026, la musica italiana più amata cambia prospettiva e invita a salpare.
Durante i giorni più importanti del Festival, Sanremo diventa una tappa da vivere dal largo, con il ritmo delle canzoni che si mescola alla vita di bordo. Su Costa Toscana, nave ammiraglia di Costa Crociere, il viaggio si trasforma in un’esperienza sensoriale completa con concerti live in date selezionate.
Indice
La Crociera della Musica
Per il quinto anno consecutivo, anche nel 2026 Costa Crociere rinnova il suo legame con il Festival di Sanremo portando la musica sul mare. La Crociera della Musica si prepara a stupire con un palinsesto ricco di appuntamenti a tema musicale, che verrà svelato nelle prossime settimane, pensato per trasformare ogni momento a bordo di Costa Toscana in un’esperienza immersiva tra spettacoli dal vivo, performance entusiasmanti e un’atmosfera di festa continua.
Gli ospiti possono scegliere tra diverse opzioni, studiate per vivere il Festival secondo il proprio ritmo: mini crociere evento di 4 giorni dedicate all’apertura o alla chiusura del Festival, con partenza e arrivo tra i principali porti liguri, soggiorno in pensione completa e la possibilità di selezionare la cabina più adatta alle proprie esigenze, dalle interne alle esterne con balcone.
Durante la navigazione, la nave sosta davanti a Sanremo offrendo una prospettiva privilegiata sulla città, mentre a terra è possibile scendere per esplorarla, passeggiare tra le vie del centro, respirare l’energia del Festival e scoprire le bellezze della Riviera ligure.
Concerto live di Max Pezzali
Nella Baia di Sanremo, Costa Toscana diventa il punto di osservazione più suggestivo sul Festival e, allo stesso tempo, un palcoscenico galleggiante dove la musica prende forma ogni sera in modo diverso. Durante la crociera, il programma si sviluppa come un vero viaggio attraverso stili, epoche e atmosfere: otto notti tematiche che attraversano decenni di storia musicale, dal rock’n’roll degli Anni ’50 alle grandi dive senza tempo, dall’energia dell’urban beat metropolitano fino alle melodie del belcanto italiano.
Ma il cuore pulsante dell’esperienza è “Max Forever-The Party Boat”: dal 24 al 28 febbraio, Max Pezzali sale a bordo per cinque serate live esclusive, una diversa dall’altra, ciascuna costruita con un proprio mood e una propria identità sonora. Non un singolo concerto, ma un percorso musicale che accompagna gli ospiti notte dopo notte, trasformando Costa Toscana nella nave della musica durante la settimana più iconica dell’anno.
Le canzoni che hanno segnato intere generazioni diventano così una colonna sonora condivisa, da cantare a voce alta sotto le stelle, in un’atmosfera di festa continua che rende questa crociera molto più di un viaggio.