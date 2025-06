Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Il castello aragonese premiato dalla CNN come uno dei più belli al mondo

Cosa rende un castello così affascinante agli occhi di milioni di persone in tutto il mondo? Forse l suo passato, la struttura che resiste al tempo e le tante storie che ha da raccontare. La CNN ha deciso di stilare una lista dei castelli più belli al mondo, alcuni dei quali sembrano usciti da una fiaba. L’elenco comprende fortezze giapponesi e palazzi indiani, torri scozzesi e residenze reali messicane, ma tra queste spicca anche una meraviglia italiana.

Il castello aragonese è tra i più belli al mondo

A inserire il castello aragonese tra i più belli al mondo è proprio la CNN che sceglie questo incantevole maniero, situato su un isolotto roccioso collegato a Ischia da un ponte di pietra, per il suo grande fascino. Nasce nel 474 a.C. ma è dal XV secolo con Alfonso d’Aragona che assume la forma imponente che oggi conosciamo.

È senza dubbio uno dei monumenti storici più amati del Golfo di Napoli; da qui si gode anche una splendida vista sul Vesuvio e tutta la costa. Si può visitare passeggiando tra le mura, proprio come si faceva un tempo, e in alcuni periodi dell’anno sono previsti eventi. In passato, oltre ad essere stato un edificio difensivo e militare, ha ospitato le monache clarisse che hanno vissuto all’interno per 3 secoli trasformandolo in un convento. Seppur di proprietà privata, è aperto al pubblico tutto l’anno ed è proprio qui che si svolge l’Ischia Film Festival. Insomma, se la CNN ha scelto di includerlo tra i castelli più belli del pianeta, non è solo per la sua bellezza architettonica, ma per il mix irresistibile di storia, mistero, panorama e cultura viva.

I castelli più belli al mondo secondo la CNN

La lista della CNN dei castelli più belli al mondo ci porta a girare per varie parti del globo. Oltre all’italianissimo maniero nella baia del Golfo di Napoli ce ne sono tanti altri europei come il Neuschwanstein in Germania, famoso per aver ispirato il castello della Disney o l’incredibile Alcázar di Segovia in Spagna, con le sue torri da favola che dominano i vasti altipiani castigliani. Non manca all’appello neppure il castello di Edimburgo, noto alla storia per essere stato il più assediato di tutta la Gran Bretagna.

Vengono premiati, però, anche luoghi lontani dai classici itinerari turistici. In classifica compaiono il Ksar di Aït-Ben-Haddou in Marocco, fatto di mattoni crudi nel mezzo del deserto e il Castillo de Chapultepec in Messico, unico castello reale delle Americhe, che ancora oggi conserva stanze sontuose e memorie imperiali. Apprezzato, poi, il Topkapi di Istanbul, con i suoi tesori ottomani e il misterioso harem.

Ci si sposta anche verso l’Asia: in Giappone viene premiato il bianco e maestoso castello di Himeji mentre l’Amber Fort vicino a Jaipur, in India, riflette i fasti del Rajput tra pareti dorate e specchi.

In questa carrellata di meraviglie non mancano gli edifici più romantici e meno noti come il Predjama Castle in Slovenia, incastonato nella roccia di una grotta, o il fiabesco Pena Palace in Portogallo, un arcobaleno architettonico che domina la foresta di Sintra.