BIT 2025, cosa vedere alla Borsa Internazionale del turismo

La BIT 2025, Borsa italiana del turismo, si presenta con diverse novità rispetto all’edizione passata. Innanzitutto, vede una nuova location a Fiera Milano – Rho anziché alla Fiera Milano City. Inoltre, accoglie una presenza diversificata di operatori e di enti del turismo internazionali per un totale di più di mille espositori provenienti da 62 Paesi di tutto il mondo, presenti in aree dedicate: Leisure, Italia e Mondo, che si avvantaggeranno di un layout più lineare e di una maggiore fluidità di accesso, specialmente nella giornata aperta al pubblico che è la domenica 9 febbraio.

Padiglione Italia

Nell’area Italia, c’è una presenza esaustiva delle Regioni italiane: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Marche e Sicilia.

Padiglione Mondo

Tra le destinazioni estere spiccano i ritorni in grande stile di Visit USA, Cuba, Giappone, Repubblica Dominicana e Vietnam, ma anche mete mediterranee come Algeria, Isole Canarie, Egitto, Giordania e Tunisia o destinazioni emergenti come il Centro America e l’Uruguay. Tra i Paesi stranieri presenti ci sono anche Anguilla, Azzorre, Barbados, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Georgia, Ibiza, Marocco, Polonia, Seychelles, Slovenia, Svizzera, Tagikistan e Thailandia.

Area Leisure

In quest’area s’incontrano domanda e offerta del turismo internazionale, secondo un sistema di appuntamenti prefissati, ma è anche dove il pubblico può scoprire le destinazioni, le nuove mete di vacanza e le attrazioni meno note.

Area Thermalia

Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, torna a BIT 2025 Thermalia by Federterme, un vero e proprio villaggio dedicato al turismo termale, medicale e del benessere che prevede anche un ricco programma di eventi: tra questi, incontri con istituzioni ed esperti, nuove proposte lifestyle, approfondimenti su nuove tecniche.

Area hospitality

È previsto anche un nuovo spazio dedicato all’hospitality, con la presenza di alberghi e catene.

Area BeTech

BeTech è la parte della BIT che raggruppa le aziende che offrono servizi di business & networking, contenuti esclusivi digitali e social, sia fisici sia virtuali.

Mice Village

È un’area interamente dedicata al settore degli eventi, meeting e congressi, delimitata e riservata unicamente agli operatori del MICE – Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions – e ai top buyer.

Gli appuntamenti alla BIT

Ricco il calendario degli appuntamenti con un palinsesto di oltre 40 incontri in formato talk di Bringing Innovation Into Travel. Da sempre BIT è l’evento che anticipa le tendenze dell’anno e l’edizione 2025 approfondisce alcuni dei temi caldi, come l’overtourism e la sostenibilità, l’intelligenza artificiale, il turismo delle emozioni e il nomadismo digitale o il ritorno di un rinnovato luxury e di destagionalizzare il turismo. Ci saranno anche eventi con un alto potenziale social per ingaggiare i viaggiatori più giovani e la Generazione Z.