iStock@Eric Bascol Tra le strade di Ambert

Esiste un borgo medievale, incastonato tra le colline boscose del Massiccio Centrale, dove vicoli in pietra conducono a una piazza circolare unica nel suo genere, dominata da un’antica mairie rotonda (l’unico municipio tondo di tutta la Francia) che un tempo ospitava il mercato del grano. Parliamo di Ambert, nel cuore dell’Auvergne-Rhône-Alpes, un comune francese di circa 6.500 abitanti noto per il suo buonissimo formaggio blu, la fourme d’Ambert, ma che oggi è sotto i riflettori per un motivo molto diverso: qui le case costano solo 1 euro.

A essere del tutto onesti, questa è una formula che a noi italiani suona piuttosto familiare, in quanto l’idea è nata proprio nel nostro Paese, dove borghi in via di spopolamento come Sambuca di Sicilia, Ollolai o Castropignano hanno lanciato negli ultimi anni iniziative simili per riportare vita nei centri storici (quasi) abbandonati. E ora anche la Francia, con Ambert in testa, segue la stessa strada, ma con un piano di rigenerazione urbana ambizioso, rigoroso e mirato a chi davvero vuole mettere radici.

Negli ultimi anni, infatti, alcune zone centrali del Paese hanno registrato un tasso di abitazioni vuote fino al 60%. Per invertire questa tendenza, l’amministrazione ha avviato un programma quinquennale che punta a ripopolare il borgo, incentivando nuove famiglie e residenti stabili. Per questo motivo, due case storiche sono state messe in vendita al prezzo simbolico di 1 euro, ma chiaramente occorre stare molto attenti a tutte le informazioni utili che servono per cogliere al volo questa opportunità.

Le condizioni per acquistare case a 1 euro ad Amber

Nel grazioso villaggio francese di Amber l’offerta per acquistare case a 1 euro è ben strutturata e molto chiara. Attualmente, due abitazioni in Rue Michel Rolle, ai numeri 3 e 5, sono messe in vendita a questo prezzo simbolico, ma l’acquirente è tenuto a rispettare specifiche norme di ristrutturazione e utilizzo:

impegnarsi a vivere nella casa per almeno 3 anni (in alcuni casi anche fino a 6);

(in alcuni casi anche fino a 6); completare entro 16 mesi tutti i lavori necessari (tetto, facciate, impianti elettrici e idraulici) sotto la supervisione di un tecnico responsabile dei lavori;

(tetto, facciate, impianti elettrici e idraulici) sotto la supervisione di un tecnico responsabile dei lavori; rispettare le normative locali , in particolare quelle dell’OPAH-RU (Operazione per il miglioramento dell’abitato), che tutela il patrimonio architettonico e il paesaggio urbano;

, in particolare quelle dell’OPAH-RU (Operazione per il miglioramento dell’abitato), che tutela il patrimonio architettonico e il paesaggio urbano; coprire le spese notarili e buona parte dei costi di ristrutturazione, anche se sono previsti incentivi e contributi da parte di enti statali e regionali.

I motivi per cui è necessario rispettare questo norme sono molto semplici: il progetto è sociale e di rigenerazione urbana, pensato per riportare vita e famiglie nel centro storico ormai svuotato.

Questo programma fa parte del più ampio piano “Petites villes de demain”, che mira a rilanciare i piccoli centri urbani, valorizzandone gli spazi pubblici e le abitazioni storiche.

I primi segnali di successo non mancano: nel 2023 Ambert ha riaperto una nuova classe scolastica, segno che le famiglie stanno tornando a vivere qui. Inoltre, la vecchia Camera di Commercio è in fase di trasformazione in uno spazio pubblico per eventi, mostre e uffici comunali, con l’obiettivo di essere pienamente operativo entro il 2026, creando anche nuovi posti di lavoro.

Come acquistare una casa a 1 euro ad Ambert

Per acquistare una casa a 1 euro ad Ambert, nel Massiccio Centrale francese, è necessario partecipare a un bando che ha validità fino al 30 settembre 2025. Inizialmente, la scadenza era prevista per il 28 febbraio dello stesso anno. Come accennato, il comune ha messo in vendita due abitazioni storiche nel quartiere dei Chazeaux, con l’obbligo di impegnarsi a vivere nella casa per almeno tre anni e di presentare un progetto dettagliato di ristrutturazione, che dovrà essere completato entro tempi prestabiliti e supervisionato da un professionista.

Non sono ammesse seconde case e, oltre all’euro simbolico, l’acquirente deve sostenere i costi di ristrutturazione e spese notarili. Le candidature vanno inviate via e-mail o per posta all’indirizzo del Sindaco di Ambert; tutti i dettagli e i contatti si trovano sul sito ufficiale del comune di Ambert (ville-ambert.fr).