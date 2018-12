Meteo: mercoledì con nuove nevicate fino in pianura

editato in: da

Dopo la breve tregua di ieri una nuova perturbazione oggi riporterà pioggia e neve su numerose zone del Centronord, mentre il Sud verrà in gran parte risparmiato.

In particolare, come spiegano i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime il tempo andrà gradualmente peggiorando soprattutto al Nord, con nevicate che in Piemonte e Valle d’Aosta si spingeranno fino in pianura e sui fondovalle, mentre Lombardia e Liguria verranno bagnate da piogge intermittenti che, comunque, saranno accompagnate dalla neve fino a quote molto basse sui rilievi.

Poi in serata ci sarà un ulteriore peggioramento del tempo, con piogge in estensione al Nordest e alle regioni del versante tirrenico, mentre la neve a tratti si spingerà anche sulle pianure di Lombardia ed Emilia.

Questo nuovo peggioramento del tempo sarà anche accompagnato da un leggero calo delle temperature in gran parte del Centronord, dove quindi il freddo si farà più pungente.

La nuova perturbazione attraverserà velocemente la Penisola e domani, giovedì, porterà piogge meno diffuse, concentrate più che altro su Venezie, regioni centrali e Campania; anche le nevicate saranno più sporadiche e prevalentemente limitate al versante adriatico dell’Appennino Centrale.