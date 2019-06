La MS Europa 2 è la nave più lussuosa al mondo: com’è fatta

editato in: da

La MS Europa 2 è una splendida cattedrale dei mari, la migliore e più lussuosa imbarcazione da crociera del 2019.

La MS Europa 2 è il modello top delle navi da crociera proposte da Hapag-Lloyd. Un vero e proprio gioiello, che fa del lusso la propria ragion d’essere. I passeggeri vengono coccolati costantemente, apprezzando il grande stile di questo intrigante yacht, godendo al tempo stesso degli innumerevoli servizi a bordo, pari a quelli di un resort. A bordo non possono salire più di 500 ospiti, dando così la possibilità a tutti di muoversi per la nave con agilità, senza dover sopportare fastidiose code e quel caos naturalmente generato da imbarcazioni eccessivamente affollate.

A bordo si può approfittare del centro benessere, con otto stanze dedicate, arricchite da ampie finestre per apprezzare lo spettacolo marino. È possibile fronteggiare il gran caldo della sauna finlandese, così come le temperature più moderate di quella alle erbe. In alternativa vi è il bagno turco, caratterizzato da tre sedie riscaldate. Luoghi dove sentirsi in totale relax, come ad esempio nella sauna di vapore minerale, rischiando quasi di addormentarsi, mentre il proprio corpo viene sottoposto a un trattamento di detox naturale e il mondo esterno perde d’importanza.

Se rilassarsi è importante, la MS Europa 2 sa al tempo stesso come far divertire i propri ospiti. Si parte con il Belvedere Lounge, uno dei principali luoghi d’intrattenimento e aggregazione di questa nave da crociera. Gli ampi spazi sono cruciali a bordo di questa elegante nave, come dimostrano le cabine, con soffitti alti dai 3 ai 4 metri. Il centro fitness e benessere invece si distribuisce su ben mille metri quadrati, il che ne fa il più grande per una nave di questa categorie, offrendo ben due metri quadrati per ogni ospite.

Ogni aspetto viene curato nel minimo dettaglio, con l’equipaggio sempre pronto a rispondere alle esigenze dei passeggeri. Questi potranno rendersi conto della qualità del servizio, vivendolo giorno dopo giorno. I chicchi di caffè usati nella Lounge del Belvedere vengono tostati su misura, le guide presenti sul campo da golf hanno giocato a livello professionistico, mentre il ristorante giapponese a bordo ha addirittura il suo personale consulente del riso. Non a caso la MS Europa 2 è stata premiata come la miglior nave da crociera al mondo dalla Berlitz Cruise Guide 2019.