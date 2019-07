Il paradiso della Grecia che ha conquistato Di Caprio, Ronaldo e J.Lo

editato in: da

A circa 30 minuti di auto da Atene, c’è un vero e proprio paradiso terrestre che ha saputo conquistare celebrità come Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo e Jennifer Lopez.

Si tratta del Grand Resort Lagonissi, un paradiso segreto per vip e reali immerso nella penisola privata di 72 acri nel sud dell’Attica, elegante riviera ateniese con vista mozzafiato sul Golfo Saronico.

Il Resort a 5 stelle offre suite, ville di lusso, sistemazioni più economiche, spiagge private e una pittoresca chiesa. Vanta la Royal Villa, sontuosa villa greca su una bassa scogliera con ben 400 metri di spazio interno con vista sul mare che la circonda.

La Villa Reale comprende due suite con bagni in marmo, alloggi per il personale, palestra e spiaggia private, una piscina interna e una esterna. Inoltre, gli ospiti Vip possono arrivare in elicottero grazie alla pista di atterraggio e usufruire di un servizio maggiordomo 24 ore su 24.

Il Gran Resort ospita un centro benessere all’avanguardia dove rilassarsi grazie a esclusivi trattamenti olistici e dieci ristoranti dove apprezzare il meglio della cucina locale e internazionale osservando l’incredibile bellezza del golfo.

Da questa località da sogno si può partire alla scoperta della splendida Riviera a sud di Atene, dove l’estate sembra non finire mai grazie alle acque verde-blu del Mar Egeo, le segrete calette rocciose, le spiagge attrezzate, i lungomare dove passeggiare senza fretta e i porti turistici.

Meta ideale per una vacanza balneare tra relax e divertimento notturno ma anche ottima per gli amanti della storia e della cultura.

Lungo la costa si incontrano destinazioni marittime perfette per fare passeggiate sul lungomare, nuotare nelle acque cristalline o darsi allo shopping: Lagonissi, Saronica, Voula, Alimos, Glyfada.

Qui troverete, infatti, spiagge attrezzate insignite del prestigioso riconoscimento Bandiera Blu: la Spiaggia Paradiso a Mavro Lithari, Kochilia a Lagonissi e le spiagge di Anavyssos, Varkiza, Asteras Vouliagmenis, tutte lambite da acque color smeraldo.

Un paradiso per chi ama gli sport acquatici, la vela, il golf e per chi desidera vivere la vivace atmosfera notturna nei numerosi beach bar e night club esclusivi dove ballare a piedi nudi sulla sabbia fino all’alba. Ma non soltanto: molti sono anche i ristoranti e le taverne tradizionali dove gustare tipici piatti a base di pesce appena pescato.

Il porto che più si distingue dagli altri è Lavrio, con una storia mineraria di 4000 anni. Oggi sono visitabili il Museo Mineralogico, ospitato in un edificio di fine Ottocento, e il fitto palmeto.

Una delle perle che la zona di Atene custodisce a soli 24 chilometri, è il lago Vouliagmeni, ai piedi di una collina lussureggiante di roccia rossa, alimentato dal mare e da sorgenti termali sotterranee. Un monumento naturale dalle acque smeraldine.

Tappa imperdibile di una vacanza a sud di Atene è senza dubbio Capo Sounion, raggiungibile percorrendo la strada costiera per una settantina di chilometri dalla capitale.

Un luogo dove si respira storia e mitologia il cui punto più spettacolare è il Tempio di Poseidone che spicca su uno sperone roccioso, circondato sui tre lati dall’Egeo. Il sito archeologico, famoso per i suoi rossi tramonti mozzafiato, comprende anche un antico porto e i resti di un insediamento urbano.

La Grecia non finisce mai di sorprendere con la meraviglia delle sue località e dei resort di lusso dove trascorrere momenti indimenticabili.