Il viaggio epico tra due mondi si farà in un bus di lusso

20mila chilometri, 18 Paesi e oltre 10 città da attraversare: la porta tra due mondi è stata aperta e per varcarla ci vogliono solo 70 giorni e un bus, non uno qualunque intendiamoci. È questa la premessa dell’avventura più incredibile di sempre, epica per utilizzare l’aggettivo giusto, un’attraversata oltre confine che ricalca i grandi viaggi della letteratura.

Stiamo parlando del Bus to London: si sale a Delhi e si arriva a Londra, in bus, attraversando Paesi, città, confini, paesaggi incredibili e culture estremamente differenti per compiere un viaggio che nessuno ha ancora mai scritto. Un’esperienza epica e inedita che riporta all’immaginario il fantastico Giro del mondo di Jules Verne, anche se questa volta i giorni sono solo 70.

Il viaggio da Delhi a Londra prevede diverse soste, alla stregua di un qualsiasi bus Hop on-hop off che siamo abituati a vedere gironzolare nelle strade delle grandi metropoli, solo che questa volta la tratta è globale. Quando la vista finestrino, a bordo del bus extra lusso, non è più sufficiente, ecco che si può scegliere di scendere, anche per un giorno, per visitare la città in cui ci si è fermati.

Questa è la modalità di viaggio in bus pensata da Adventures Overland, un tour operator indiano che ha deciso di proporre ai viaggiatori questa esperienza epica che collega due parti del mondo. La prima partenza, si legge sul sito web, è prevista per maggio 2021, ma attenzione perché a quanto pare l’esperienza non sarà a portata di tutti.

Non solo perché i posti, per ogni partenza, sono limitati a 20, ma soprattutto perché ci vogliono circa 17000 mila euro per un biglietto, ma il tour operator assicura un’esperienza unica a bordo di un bus lussuoso, con personale a disposizione e tantissimi comfort. Ne vale davvero la pena? Noi crediamo di sì, del resto basta guardare l’itinerario per trovare la conferma.

Il tour, infatti, interesserà la Cina, e più in particolare l’antica Via della seta passando fra Kyrgyzstan, Uzbekistan e Kazakhstan, ma non mancherà anche un salto sulla Grande Muraglia Cinese, fino ad arrivare a Mosca, Vilnius, Praga, Francoforte e Londra, ovviamente. Dalla capitale del Regno Unito, poi, ci si rimette in viaggio, verso l’India, con un tour a ritroso.

I confini tra i due Paesi, troppe volte siglati da politica e conflitti, sono stati abbattuti, di nuovo. Così, Bus to London, diventa un sogno da realizzare.