Tutto su Africa I, lo yacht noleggiato da Cristiano Ronaldo per le vacanze

Con le sue vacanze, Cristiano Ronaldo sa sempre farci sognare. E lo yacht scelto per la sua “fuga” a Montecarlo non fa certo eccezione.

Tra tutti i vip, l’attaccante della Juventus è tra quelli che si regalano le vacanze più costose. Pur non allontanandosi troppo dall’Italia e da Torino, città in cui abita dall’agosto 2018. Negli ultimi mesi, ad esempio, è stato in Croazia (a Dubrovnik, ospite della sfarzosa Villa Sheherazade) e in Grecia, in quella Costa Navarino amata anche da Angelina Jolie. Ora, però, Ronaldo si trova al largo di Montecarlo insieme all’inseparabile compagna Georgina Rodriguez, al figlio maggiore Cristiano Jr e ad alcuni amici, tra cui il calciatore Miguel José Paixão dos Santos.

Lungo 47 metri, lo yacht Africa I (disponibile sul sito YachtCharterFleet) è stato costruito da Benetti nel 2010 col nome di Africa ed è stato oggetto di restyling nel 2018, coi lussuosi interni firmati Zuretti e il design esterno a cura di Stefano Natucci. A bordo possono trovare posto sino a 12 ospiti, in sei camere da letto (una master suite, quattro camere doppie e due stanze con letti singoli), e 9 membri dell’equipaggio per un’esperienza di puro lusso e relax.

Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere – dai divani ai lettini prendisole – creano un’atmosfera elegante e confortevole. E le strutture per il tempo libero e l’intrattenimento (dallo spettacolare scivolo alla piscina) lo rendono lo yacht adatto per vacanze in famiglia e con gli amici.

Realizzato in alluminio, lo yacht Africa I (valore di mercato: 16 milioni di euro) è dotato di ogni comfort: aria condizionata, palestra, Jacuzzi, connessione Wi-Fi. Raggiunge una velocità massima di 23 nodi, una velocità di crociera di 12 e garantisce una straordinaria esperienza di navigazione. Come Ronaldo, dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, dimostra.

Tra romantici baci in piscina e tuffi in mare dallo spettacolare scivolo ancorato al tetto, la star del calcio ha dato il via alle sue estate dalle acque di Montecarlo, dove ha incontrato persino Michael Jordan. No, le sue non sono decisamente le solite vacanze…

Il prezzo? Duecento mila euro a settimana.